Νίκος Αλιάγας: Γενέθλια για τον γοητευτικό παρουσιαστή

Πόσα κεράκια έσβησε; Η φωτογραφία από την παιδική του ηλικία στο instagram.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Νίκος Αλιάγας και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία.

Ο παρουσιαστής του γαλλικού The Voice, που σημειώνει μία λαμπρή πορεία στην τηλεόραση της ευρωπαϊκής χώρας, ανέβασε στον προσωπικού του λογαριασμού μία παιδική του φωτογραφία στην οποία ο ίδιος είναι μωράκι και ομολογουμένως πολύ χαριτωμένο.

Μάλιστα, η πόζα του Νίκου Αλιάγα είναι ασπρόμαυρη και μέσω της λεζάντας που τη συνόδευε θέλησε να ευχαριστήσει δημοσίως τους γονείς του για τη ζωή που του χάρισαν.

