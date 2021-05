Αθλητικά

Ποντένσε: Χειρουργήθηκε και χάνει το Euro 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άτυχος ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν γλίτωσε το χειρουργείο και μόνο με “θαύμα” θα προλάβει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

“Νοκ άουτ” από το Euro 2020 τέθηκε ουσιαστικά ο Ντανιέλ Ποντένσε. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και νυν της Γουλβς στάθηκε εξαιρετικά άτυχος λίγο πριν από το φινάλε της Premier League, καθώς κρίθηκε υποχρεωτική η χειρουργική επέμβαση στη βουβωνική χώρα, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί κι ως εκ τούτου είναι απίθανο να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας για την τελική φάση του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο ακραίος επιθετικός των “Λύκων” χειρουργήθηκε τη Δευτέρα και θα χάσει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος, με Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ φαντάζει απίθανο σε πρώτη φάση να συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Φερνάντο Σάντος για την τελική φάση του Euro 2020.

Να σημειωθεί ότι ο Ποντένσε, από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι και τις αρχές Απριλίου, είχε μείνει εκτός δράσης λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος στη βουβωνική χώρα. Επέστρεψε στη δράση στις 5 Απριλίου, έπαιξε σε έξι αγώνες, μέχρι να μπει και πάλι... στα πιτς. Το χειρουργείο ήταν η μόνη λύση.

«Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να λυθεί το πρόβλημα, ώστε να επιστρέψει “σιδερένιος”», επεσήμανε ο τεχνικός της Γουλβς, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, όταν ρωτήθηκε μετά το κυριακάτικο ματς με την Τότεναμ, για την απουσία του Ποντένσε από την αποστολή.

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εμβόλιο Johnson & Johnson: Αργοπορημένες οι παραδόσεις στην ΕΕ

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έσωσε κουτάβι μέσα από τα σκουπίδια (βίντεο)

Ολλανδός έφερε τη Σαντορίνη… στην αυλή του (βίντεο)