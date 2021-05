Αθλητικά

Άρης και Μάντζιος συμφώνησαν να συνεχίσουν

Με τον Άκης Μάντζιο στον πάγκο του θα συνεχίσει ο Άρης, που στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν στη δεύτερη θέση.

ΠΑΕ Άρης και Άκης Μάντζιος θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Ο 52χρονος Έλληνας τεχνικός συναντήθηκε – με μικρή καθυστέρηση – με τον διοικητικό ηγέτη των «κίτρινων», Θοδωρή Καρυπίδη και επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Ο Έλληνας τεχνικός, που οδήγησε τον Άρη στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας της Super League και στην τρίτη μετά το πέρας των Play Off, θα έχει και την επόμενη διετία την τεχνική καθοδήγηση των Θεσσαλονικέων, με πρώτο στόχο την είσοδο στους ομίλους του νεοσύστατου Conference League. Καρυπίδης και Μάντζιος είχαν συζήτηση και για την ενίσχυση της ομάδας, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να μην υπάρξει τιμωρία από το CAS για υπόθεση του Φιορίν Ντουρμισάι.

Επόμενη κίνηση αναμένεται να είναι η ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού Γιώργου Δεληζήση.

