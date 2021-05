Κοινωνία

Χειροπέδες σε “μαϊμού” κοινωνική λειτουργό - πώς εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες

Η κατηγορούμενη είχε υποδυθεί και τη δημοτική αστυνομικό με σκοπό να αποσπάσει χρήματα δήθεν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της 20ης Μαΐου, στην Αγία Βαρβάρα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 44χρονη ημεδαπή για απάτη και αντιποίηση Δημοτικής Υπηρεσίας.

Λίγο πριν, η κατηγορούμενη προσποιούμενη την κοινωνική λειτουργό Δήμου, μετέβη σε οικία γυναίκας και της ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να δρομολογήσει τις διαδικασίες παροχής οικονομικού βοηθήματος από τον Δήμο.

Η παθούσα αντιλήφθηκε την απάτη σε βάρος της και κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν την 44χρονη και την οδήγησαν στο Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε φωτοαντίγραφο καταστατικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου.

Από την περαιτέρω έρευνα του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με τη συνδρομή συνεργού της που την μετέφερε με όχημα και με πρόσχημα τη χρηματική αρωγή για "φιλανθρωπικούς" σκοπούς, αποσπούσε χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Εξιχνιάστηκε επιπλέον μια περίπτωση απάτης, με την κατηγορούμενη να υποδύεται τη Δημοτική αστυνομικό και να αποσπά από γυναίκα χρηματικό ποσό -150- ευρώ, για "φιλανθρωπικό" σκοπό. Η 44χρονη έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

