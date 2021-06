Οικονομία

Γιάννης Ραπτόπουλος: Πέθανε ο ιδρυτής της Express Service

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Express Service, Γιάννης Ραπτόπουλος, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που έφερε την ολοκληρωμένη οδική βοήθεια στην Ελλάδα το 1975, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του επιχειρηματία, ο οποίος το 1997 είχε κάνει ένα σύντομο πέρασμα και από τον χώρο των εκδόσεων, αγοράζοντας τις ιστορικές εφημερίδες «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» από το συγκρότημα Βελλίδη, έναντι 1,2 δισ. δραχμών.

Ο Γιάννης Ραπτόπουλος μεγάλωσε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, σπούδασε στην τεχνική σχολή «Ευκλείδης», ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε ως τεχνίτης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης (ΟΑΣΘ). Στη συνέχεια άνοιξε συνεργείο αυτοκινήτων και στα μέσα της δεκαετίας του ΄70 ίδρυσε την Express Service, η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που συνδύασε Οδική Βοήθεια και Τεχνικό Έλεγχο στην Ελλάδα κι έφτασε να απασχολεί πάνω από 1.300 εργαζομένους και να αριθμεί 72 σταθμούς εξυπηρέτησης πανελλαδικά.

Η είδηση του θανάτου του Γιάννη Ραπτόπουλου έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Facebook, όπου οι εργαζόμενοι στην εταιρείας αποχαιρετούν τον Γιάννη Ραπτόπουλο γράφοντας «καλό ταξίδι στον ιδρυτή της οδικής βοήθειας στην Ελλάδα. Η Express Service πενθεί».

