Προανακριτική για Παππά: ολοκληρώνονται την Τρίτη οι εργασίες της

Οι εισηγητές των κομμάτων επεξεργάζονται τις προτάσεις των πορισμάτων τους, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν έως σήμερα το μεσημέρι στη γραμματεία της επιτροπής.

Με θέμα τη συζήτηση και την έγκριση του πορίσματός της, συνεδριάζει την Τρίτη, στις 11 το πρωί, η προανακριτική επιτροπή της Βουλής, η οποία διερευνά αδικήματα που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά κατά την άσκηση των καθηκόντων του (υπόθεση τηλεοπτικών αδειών 2016).

Τις τελευταίες ημέρες, οι εισηγητές των κομμάτων, που συμμετέχουν στην προανακριτική επιτροπή, επεξεργάζονται τις προτάσεις των πορισμάτων τους, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν έως σήμερα το μεσημέρι στη γραμματεία της επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Τρίτης 29 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται να εγκριθεί το τελικό πόρισμα «κατά πλειοψηφία».

Το πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής, οι εργασίες της οποίας άρχισαν στις 7 Απριλίου, εκτιμάται ότι θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

