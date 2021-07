Μέγκι Ντρίο στο “Πρωινό”: Αν είχα βγει νικήτρια θα την είχα… αρπάξει από τα αυτιά και από τα πόδια (βίντεο)

Life

Απαντά μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για την Παρασκευή Κερασιώτη που εργάζεται ως σερβιτόρα στη Μύκονο.

Οι δηλώσεις που έκανε η Μέγκι Ντρίο και τα «καρφιά» που άφησε για την Παρασκευή Κερασιώτη, η οποία αυτή την περίοδο εργάζεται ως σερβιτόρα στη Μύκονο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

«Αδυνάτισα γιατί στο τέλος του μήνα θα πάω για τα fitting της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο και θα περπατήσω για το Maison Valentino, τον Φεβρουάριο και φθάνω εκεί στις πασαρέλες του εξωτερικού. Νομίζω ότι αυτό ήθελαν όσα κορίτσια μπήκαν στο GNTM, να γίνουν μοντέλα. Μερικές ήθελαν να γίνουν σερβιτόρες στη Μύκονο. Όπως η Παρασκευή. Είμαι συγκλονισμένη. Υποτίθεται ότι ήταν φαβορί μοντέλο στο Λονδίνο. Επομένως Elite στο Λονδίνο, πού είσαι; Η συγκεκριμένα μάλλον δεν το ήθελε πολύ», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η πρώην παίκτρια ριάλιτι μόδας τοποθετείτε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" ξεκαθαρίζοντας τη θέση της...

«Η Παρασκευή δουλεύει σερβιτόρα στη Μύκονο. Δεν θίγουμε κανέναν σερβιτόρο. Έχω δουλέψει κι εγώ σε μπαρ, νύχτα. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις δουλειές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τη δουλειά. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτό που λέω είναι ότι το κορίτσι θέλει να ζήσει αυτό που ζει, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για την εμπειρία και μετά να δώσει βάση στη μόδα.

Ήταν σε ένα reality, την μπούσταραν τόσο πολύ. Είμαι μια κοπέλα που δεν πήρε μπουστ, εκείνη τη στήριξαν όλοι στον χώρο. Την έβγαλαν τόσο πολύ μπροστά, της έκανα σύμβαση με το Elite στο Λονδίνο. Πριν από ένα μήνα είχε κάνει καμπάνιες. Μην ξεχνάμε ότι δεν βγαίνουν άφραγκοι από το GNTM. Ας πούμε η Καζαριάν δεν πήγε ποτέ να δουλέψει στη Γερμανία. Δεν έχω ακούσει να κάνουν δουλειές οι νικήτριες με βάση τα συμβόλαιά τους. Δεν είπα ποτέ ότι είναι κακό να είσαι σερβιτόρος αλλά αν εγώ είχα τις ίδιες ευκαιρίες θα τις έπιανα από τα αυτιά», δήλωσε η Μέγκι Ντρίο.

