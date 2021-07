Κόσμος

4η Ιουλίου - Σικάγο: 14 νεκροί απο πυροβολισμούς μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλά και διαφορετικά περιστατικά με πυροβολισμούς στην περιοχή, το "μακρύ Σαββατοκύριακο", εορτασμού της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 74 τραυματίστηκαν από σφαίρες στο Σικάγο κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου Σαββατοκύριακου της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, που συχνά αμαυρώνεται από βίαια επεισόδια, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αστυνομία της μητρόπολης αυτής του αμερικανικού βορρά.

Η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε σε χωριστά επεισόδια. Ένας σαραντάρης σκοτώθηκε από γείτονα επειδή είχε βάλει τη μουσική πολύ δυνατά· δύο νέοι σκοτώθηκαν από ένοπλο που επέβαινε σε διερχόμενο αυτοκίνητο καθώς βρίσκονταν σε πάρκο· 19χρονος βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιο.

Τουλάχιστον πέντε ανήλικοι, ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια 5 και 6 ετών, συγκαταλέγονται στους τραυματίες, όπως και δύο αστυνομικοί, που αποπειράθηκαν να διαλύσουν συνάθροιση στο δυτικό τμήμα της μεγαλούπολης, όπου η βία χαρακτηρίζεται ενδημική.

«Πολύ συχνά – και αυτό είναι τραγικό – ο στόχος είναι κάποιος άλλος, αλλά οι σφαίρες χτυπάνε ένα αθώο παιδί», παρατήρησε ο Ντέιβιντ Μπράουν, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σικάγου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Οι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου, της ημέρας που τιμάται η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776, έχει γίνει μακάβρια παράδοση πια να αμαυρώνονται από βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου οι συμμορίες αποτελούν γάγγραινα.

Το 2020, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σικάγο το συγκεκριμένο μακρύ Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους ή σε πάρκα για να γιορτάσει, να ετοιμάσει ψητά ή να θαυμάσει τα πυροτεχνήματα.

Με την ελπίδα να αλλάξει τα πράγματα φέτος, ομάδα γυναικών κατασκήνωσε, προσευχήθηκε και νήστεψε σε χώρο στάθμευσης στη γειτονιά της. «Έχουμε ολοένα περισσότερους αστυνομικούς και ολοένα περισσότερη βία – ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα είναι να το αναλάβουμε εμείς», εξήγησε η Τζακλίν Ριντ, 71 ετών.

Από τη μάστιγα αυτή δεν μένουν αλώβητες οι υπόλοιπες πόλεις των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ακόμη προσωρινή καταμέτρηση του ειδικευμένου ιστότοπου Gun Violence Archive, τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες σε όλη τη χώρα από την Παρασκευή.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν πάνω από 19.000 ανθρωποκτονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων το 2020, χρονιά που σημαδεύτηκε από την αναζωπύρωση των φόνων σε όλες τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ηράκλειο

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ

Καιρός: Ζέστη, βοριάδες και τοπικές βροχές την Τρίτη