Μητροπολίτης Μεσσηνίας: Οι εμβολιασμοί να γίνουν υποχρεωτικοί για όλους

Τι λέει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος για τους εμβολιασμούς, τις θεωρίες συνωμοσίας και τους αρνητές.



Για τους εμβολιασμούς και το εάν θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικοί μίλησε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος. Όπως είπε στο "Πρώτο Πρόγραμμα", "η υποχρεωτικότητα πρέπει να έχει μια γενική εφαρμογή σε όλη την κοινωνία. Κανένας δεν μπορεί να εξαιρεθεί, ούτε οι ιερείς, καθώς είμαστε όλοι ευάλωτοι απέναντι στον κίνδυνο του κορονοϊού".



"Θα πρέπει να ισχύει σε όλο τον πληθυσμό. Κάθε μέλος της κοινωνίας, εάν θέλει να μην διασπείρει το θάνατο και την καταστροφή, πρέπει να εμβολιαστεί", τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν καταπατώνται τα ατομικά δικαιώματα με τους εμβολιασμούς. "Το ατομικό δικαίωμα καταξιώνεται όταν εγώ σέβομαι τον άλλον άνθρωπο και όταν δεν γίνομαι αφορμή να πεθάνει ο άλλος ο άνθρωπος. Πρέπει να εμβολιαστούμε για να σπάσουμε την αλυσίδα του θανάτου που μπορεί να υπάρχει. Μπροστά στο δίλημμα ζωή ή θάνατος δεν υπάρχει εάν το Σύνταγμα ή δεν το εφαρμόζουμε", διευκρίνισε.



Ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε και στη θέση της ρωσικής εκκλησίας η οποία χαρακτηρίζει "αμαρτωλούς" όσους αρνούνται να εμβολιαστούν. "Τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί, από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται αιτία να προκαλείται θάνατος στη ζωή του ίδιου και των συνανθρώπων του, αυτό είναι αμαρτία. Καθένας από εμάς, πρέπει να καθορίσει τη σχέση του με τον συνάνθρωπό του" σημείωσε, λέγοντας πως οι αρνητές είναι αμαρτωλοί κατά την ηθική έννοια.



Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας σημείωσε ότι "μέχρι σήμερα η στάση της επίσημης εκκλησίας απέναντι στον εμβολιασμό και την αναγκαιότητά του είναι δεδομένη. Σχεδόν η πλειονότητα των Μητροπολιτών στηρίζει αυτή την προσπάθεια" είπε, ενώ πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός είναι ένα εφόδιο προστασίας για τη ζωή όλων των ανθρώπων.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Εκκλησία το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι να προσπαθήσει να πείσει τους αρνητές των εμβολίων μέσα από τη διδασκαλία της και την προσωπική επαφή των κληρικών με τους πιστούς, ότι "δεν υπάρχει τίποτα το μεταφυσικό" πίσω από τα εμβόλια, "καμία δεισιδαιμονία ή συνωμοσιολογία". Πρόσθεσε, δε, ότι "παντού υπάρχουν αρνητές και του εμβολίου και της εφαρμογής των μέτρων υγειονομικής προστασίας. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να πείσουμε με συνομιλίες αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν".

"Το ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από αυτό το πέπλο της συνωμοσίας και της δεισιδαιμονίας και δεν πάνε να εμβολιαστούν. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για το σύνολο της κοινωνίας", δήλωσε ο κ. Χρυσόστομος.



Για τη στάση ιερέων στην Κρήτη



Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας ρωτήθηκε και για τη στάση ιερέων στην Κρήτη που αρνούνται να κοινωνήσουν όσους έχουν εμβολιαστεί. Όπως τόνισε ο ίδιος."Δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαχωρισμός στην Εκκλησία. Η εκκλησία δέχεται τους πάντες. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον πιστό από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επειδή έχει εμβολιαστεί ή επειδή δεν έχει εμβολιαστεί. Το Μυστήριο, η συμμετοχή και η προσέλευση δεν έχει να κάνει με αυτή τη διάσταση της ζωής. Όποιοι το κάνουν είναι υπόλογοι απέναντι στο Θεό, την εκκλησία και στον επίσκοπό τους".

