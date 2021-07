Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: τρεις μήνες από την δολοφονία του δημοσιογράφου

Τι αναφέρουν οι συνεργάτες του για τις έρευνες σχετικά με την στυγνή εκτέλεση του στον Άλιμο. Το συγκινητικό μήνυμα τους για τον Γιώργο Καραιβάζ.

«Σήμερα συμπληρώνονται τρεις μήνες από εκείνο το μεσημέρι της 9ης Απριλίου, που άλλαξε τα πάντα για το bloko.gr. Από εκείνο το τηλεφώνημα, που μας πληροφόρησε για την εκτέλεση του Γιώργου. Από εκείνο το τηλεφώνημα, που επιβεβαίωσε το κακό. Τρεις μήνες, που κανένας δεν μπορεί να περιγράψει με λόγια», αναφέρουν οι συνεργάτες του Γιώργου Καραϊβάζ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριών μηνών από την εν ψυχρώ δολοφονία του δημοσιογράφου, έξω από το σπίτι του, στον Άλιμο.

Σχετικά με την πορεία των ερευνών για την εξιχνίαση της υπόθεσης και με όσα ακούγονται κατά καιρούς, όπως αναφέρουν στο κείμενο που ανήρτησαν στο site bloko.gr, που δημιούργησε και ανέδειξε ο Γιώργος Καραϊβάζ, με τις πληροφορίες και τις αποκαλύψεις του, «σκόπιμα δεν αναφερόμαστε στις έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Δεν υιοθετούμε τα σενάρια, που κατά καιρούς έχουν ακουστεί, που μας έχουν μεταφέρει».

Καταλήγοντας, οι στενοί συνεργάτες του Γιώργου Καραϊβάζ, επισημαίνουν ότι «τον Γιώργο Καραϊβάζ κανένας δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Τη γραφή του, τη βαθιά γνώση του για τα Σώματα Ασφαλείας και την ανθρωπογεωγραφία τους. Τα κείμενά του λείπουν. Οι πληροφορίες του λείπουν. Το ρεπορτάζ του λείπει. Σε εμάς λείπει ο Γιώργος».

