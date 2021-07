Αθλητικά

Τσιάρτας: Δεν αναλαμβάνει στην ΑΕΚ μετά τις αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι σφοδρές αντιδράσεις των οργανωμένων της ΑΕΚ προκάλεσαν την αποχώρηση του Βασίλη Τσιάρτα από τη συνεργασία.

Δεν θα είναι ο προπονητής της Β’ ομάδας της ΑΕΚ ο Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος απέρριψε την πρόταση της Ένωσης, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η συνεργασία.

Ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω των social media ότι, αποφάσισε να μην είναι ο προπονητής της Β’ ομάδας, για να μην διχάσει τους φιλάθλους της ΑΕΚ.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΠΑΕ ΑΕΚ για την τιμητική πρόταση να αναλάβω την ΑΕΚ Β. Όμως επειδή δεν θέλω να διχάσω τους φιλάθλους της αγαπημένης μου ομάδας κ μόνο για αυτόν το λόγο δεν κάνω αποδεκτή την πρότασή της. Ήμουν είμαι κ θα είμαι ΑΕΚ κ αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», έγραψε στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας: Αύριο οι αποφάσεις για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας

Μιχαηλίδου για απολύσεις ανεμβολίαστων : “Λανθασμένη η διατύπωση μου”

Ιταλία: Οδηγός βγάζει παιδιά από φλεγόμενο σχολικό (βίντεο)