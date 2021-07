Υγεία - Περιβάλλον

ΜΕΘ Αγρινίου: Λουκέτο για ετήσια απολύμανση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την ετήσια απολύμανσή της έκλεισε η ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου.

Δεν αναστέλλεται με απόφαση της 6ης ΥΠΕ η λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου, όπως αρχικά είχε ειπωθεί από τα τοπικά Μέσα, αλλά η ΜΕΘ κλείνει για τακτική απολύμανση και όπως όλες, έτσι και αυτή, έκλεισε για την ετήσια απολύμανσή της σε καλοκαιρινή περίοδο.

Η συγκρεκριμένει ΜΕΘ είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον όταν, το η θνησιμότητα άγγιξε το 100% των νοσηλευομένων.

Πηγή: Karvasaras.gr

Πάπας Φραγκίσκος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (εικόνες)