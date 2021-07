Πολιτική

Εμβόλιο: η Τζάκρη, η "προσωρινή άδεια" και οι αντιδράσεις

Μετά τον Παύλο Πολάκη και η Θεοδώρα Τζάκρη εκφράζει την αντίθεσή της στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. "Πυρά" από την ΝΔ.



Την αντίθεσή της στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών εξέφρασε από τη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ την διαδικασία του υποχρεωτικού εμβολιασμού είχε αμφισβητήσει μια ημέρα πριν και ο Παύλος Πολάκης.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται η παραπομπή ή μη του κ. Νίκου Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο, αμφισβήτησε την την ασφάλεια των εμβολίων που «βρίσκονται σε στάδιο προσωρινής άδειας», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η συγκρότηση της προανακριτικής αποτελεί έναν ιστορικό αστεϊσμό με τον οποίο η ΝΔ αποπειράθηκε να αντισταθμίσει την τραγική διαχείριση της πανδημίας», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Οι ειδικοί κάνουν λόγο για 20 χιλιάδες κρούσματα σε λίγες ημέρες γιατί αποτύχατε να φτιάξετε φραγμό ανοσίας με εμβόλια. Τι βρήκατε ως λύση; Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό - με ένα εμβόλιο που βρίσκεται στο στάδιο προσωρινής άδειας - του συνόλου του γενικευμένου πληθυσμού. Ξεκινάτε με το υγειονομικό προσωπικό και αύριο θα πάτε στους δημόσιους υπαλλήλους, τους ταξιτζήδες, τους δικηγόρους, δηλαδή στο σύνολο πληθυσμού», είπε.

«Η δήλωση της κ. Τζάκρη ότι το εμβόλιο βρίσκεται σε στάδιο προσωρινής άδειας, συνιστά υπονόμευση του εμβολιασμού, υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ κοινωνίας και επιστημονικής κοινότητας και προστίθεται σε όσα έχει πει κατά καιρούς ο κ. Πολάκης», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης.

Επίσης καλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα «να αποκηρύξει δημοσίως τις αντιεμβολιαστικές δηλώσεις των στελεχών του και να σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψαρεύει στα θολά νερά του αντιεμβολιαστικού κινήματος».

