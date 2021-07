Καιρός

Καιρός: Ηλιοφάνεια με κατά τόπους νεφώσεις την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Πού υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη και στο Καστελλόριζο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στο Αιγαίο 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι-νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3-4 και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 3-5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη προβλέπονται Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ειδικότερα στην Κρήτη, υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσεως 6-7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα Δωδεκάνησα μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην περιοχή του Καστελλόριζου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6-7 και κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι στα δυτικά, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 34, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 33, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: προσαγωγές για τα επεισόδια με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες: Προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αννέτα Κυρίδου

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στα ημιτελικά του μονού σκιφ ο Ντούσκος