Ολυμπιακοί Αγώνες: Σπουδαία πρόκριση για Κυρίδου - Μπούρμπου

Παρά την άσχημη εμφάνιση στα προκριματικά, στον επαναληπτικό αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία, έκαναν μία εξαιρετική κούρσα και πέρασαν πρώτες τη γραμμή του φίνις.

Οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου προκρίθηκαν στα ημιτελικά της δικώπου στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παρά την άσχημη εμφάνιση στα προκριματικά, όταν κατέλαβαν την 5η θέση της σειράς τους, σήμερα (25/7), στον επαναληπτικό αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία, έκαναν μία εξαιρετική κούρσα και πέρασαν πρώτες τη γραμμή του φίνις, με χρόνο 7:28.00.

Στα ημιτελικά προκρίθηκαν από τον επαναληπτικό επίσης οι δεύτερες Αμερικανίδες Καλμόε/Έισερ (7:29.87) και οι τρίτες Ιρλανδέζες Κρόλεϊ/Ντουκάρσκα (7:31.99). Αποκλείστηκαν οι Κινέζες Χουάνγκ/Λιού (7:45.17).

Η επιτυχία αυτή των Κυρίδου/Μπούρμπου σήμανε το τρία στα τρία για τα ελληνικά «κουπιά» στο Τόκιο, όσον αφορά στην επίτευξη του πρώτου στόχου τους, καθώς την πρόκριση είχαν εξασφαλίσει απευθείας από την πρώτη μάχη τους οι Στέφανος Ντούσκος (απλό σκιφ) και Αννέτα Κυρίδου (απλό σκιφ).

