Κίνα: σύλληψη Καναδού ποπ σταρ για βιασμό

Η καταγγελία έγινε από μια φοιτήτρια, που υποστηρίζει ότι βιάστηκε από τον Κρις Γου σε ηλικία 17 ετών. Ακολούθησε «βροχή» καταγγελιών από χρήστες του διαδικτύου.

Ο Καναδός ηθοποιός και τραγουδιστής Κρις Γου, ένας από τους δημοφιλέστερους σταρ της ποπ μουσικής στην Κίνα, συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική αστυνομία.

Την περασμένη εβδομάδα μια 19χρονη φοιτήτρια κατήγγειλε τον Κρις Γου, που είναι κινεζικής καταγωγής, ότι την βίασε όταν ήταν 17 ετών.

Μετά την καταγγελία ξέσπασε σάλος στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και μεγάλες εταιρείες ειδών πολυτελείας διέκοψαν τα συμβόλαιά τους με τον σταρ.

«Ο Γου Γιφάν (σ.σ. όπως είναι το κινεζικό όνομα του σταρ), Καναδός υπήκοος, κρατείται επί του παρόντος από την αστυνομία του Πεκίνου με την υποψία του βιασμού», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές σε ανάρτηση στην κινεζική πλατφόρμα Weibo.

]Πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα αφού χρήστες του διαδικτύου τον κατηγόρησαν «ότι παραπλάνησε κατ’ επανάληψη νέες γυναίκες για να έχει σεξουαλικές σχέσεις» μαζί τους.

