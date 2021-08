Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Πιθανή η τρίτη δόση εμβολίου

Ποιους θα αφορά η τρίτη δόση εμβολίου. Αναλυτικά η πορεία των εμβολιασμών στην χώρα.



Για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, τη Δευτέρα (02/08) η ημέρα ξεκίνησε με συνολικά 35.000 εμβολιασμούς και αναμένεται να κλείσει με 45.000 εμβολιασμούς. Από την πρώτη ημέρα της επιχείρησης «Ελευθερία» έχουν πραγματοποιηθεί 10.540.000 εμβολιασμοί (περισσότεροι από 5.705.000 έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 54,5% του γενικού πληθυσμού και σε 63,7% στον ενήλικο πληθυσμό).

Παράλληλα, 5.195.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (Στο 49% η κάλυψη στο γενικό πληθυσμό και 58% επί του ενήλικου πληθυσμού). Πάνω από 40.000 ραντεβού γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες 110.000 συμπολίτες μας έχουν κλείσει νέα ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου.

Συνολικά 33.000 έφηβοι της ηλικιακής ομάδας 15-17 έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ραντεβού τους, ενώ περίπου 5.300 παιδιά της ηλικιακής ομάδας 12-14 έχουν πράξει το ίδιο.

Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από τις 20 Ιουλίου η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς κατ' οίκον και 3.200 πολίτες έχουν κάνει αίτηση σ' αυτή, ενώ έχει γίνει εμβολιασμός σε 725 πολίτες.

Παράλληλα, περισσότεροι από 6.000 πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού για το εμβόλιο με τα κινητά συνεργεία που αναπτύσσονται σε αποκριμένες περιοχές της χώρας.

Ειδική μνεία θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες για τους εμβολιασμούς ειδικών πληθυσμών (άστεγοι, Ρομά και μετανάστες), ενώ τις επόμενες ημέρες θα αφορά τη διευκόλυνση υπαλλήλων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων για τον εμβολιασμό τους.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να χορηγηθεί και τρίτη δόση εμβολίου, ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε πως αυτό θα αποφασιστεί στο μέλλον, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι πανέτοιμη να προχωρήσει και σε αυτό το πρόγραμμα, αν χρειαστεί. Τόνισε δε, πως πιθανότατα δεν θα χρειαστεί τεστ αντισωμάτων ως κριτήριο για χορήγηση τρίτης δόσης.

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε πως η Εθνική Επιτροπή θα συνυπολογίσει ηλικία, ανασοκαταστολή και το πότε εμβολιάστηκε κάποιος, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση τρίτης δόσης.

