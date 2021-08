Κοινωνία

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο: Εικόνες καταστροφής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαρδιωτικές εικόνες από σπίτια που έγιναν στάχτη.

Στάχτη και αποκαΐδια… Είναι η εικόνα απόλυτης καταστροφής που κατέγραψε ο Κώστας Τάτσης με την κάμερα του ΑΝΤ1 σε ένα από τα σπίτια που έγιναν παρανάλωμα του πυρός, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Ηλεκτρικές συσκευές μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα από παλιοσίδερα... Λιωμένα σίδερα από το κρεβάτι... Μόνο το τζάκι έμεινε όρθιο από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.

Το διπλανό σπίτι κατάφεραν να το σώσουν οι πυροσβέστες.

Το πύρινο μέτωπο σε Μαλακάσα και Άγιο Στέφανο, είναι σε ύφεση το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Φωτιές - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ακύρωση δρομολογίων την Κυριακή

Ρέθυμνο - Πτώμα σε βαρέλι: ταυτοποιήθηκε η σορός