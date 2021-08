Οικονομία

Φωτιές: Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών (εικόνες)

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί, Δευτέρα 9 Αυγούστου, η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών.

Ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν αυτοψίες στους Δήμους Αχαρνών (Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες), Ωρωπού (Αφίδνες, Ιπποκράτειος Πολιτεία, Δροσοπή), Κηφισιάς (Αδάμες), Διονύσου (Κρυονέρι), Λοκρών (Μαλεσίνα).

Στόχος να ολοκληρωθεί η καταγραφή το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων συμπολιτών μας.

Η αποκατάσταση των πληγέντων συμπολιτών μας και των υποδομών, είναι πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, όπως δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.





