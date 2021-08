Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: Οριοθετήθηκε μεγάλο κομμάτι του μετώπου (βίντεο)

Για πέμπτη ημέρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν “μάχη” με τις φλόγες.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μεγαλύτερο τμήμα του πύρινου μετώπου στα Βίλια Αττικής, έπειτα από τις πολυήμερες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών.

Η φωτιά έχει μετακινηθεί προς το όρος Κανδήλι, αλλά καίει χαμηλή βλάστηση και εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα οριοθετηθεί πλήρως. Ωστόσο, περιθώρια για εφησυχασμό δεν υπάρχουν, καθώς υπάρχουν αναζωπυρώσεις, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ρίχτηκαν στη “μάχη” τα εναέρια μέσα προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση πυρόσβεσης.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές στον οικισμό Θέα, όπως μαρτυρά η αυτοψία του ΑΝΤ1 στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανα τα ξημερώματα στην περιοχή της Λαυρεωτικής, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στο Δασκαλειό.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με καταγγελίες, προήλθε από τη ρίψη φωτοβολίδων.

