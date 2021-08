Life

Πέθανε ο Δημήτρης Πολύτιμος

Σε ηλικία 88 ετών "εφυγε" ο γηραιότερος Έλληνας ροκάς

Πέθανε, σε ηλικία 88 ετών, ο εμβληματικός ρόκερ Δημήτρης Πολύτιμος.

Ο θρύλος της ελληνικής ροκ σκηνής, ο πιανίστας που έκανε support στους Rolling Stones το 1967 και φιλοξένησε τον Έρικ Κλάπτον, ο φίλος του Δημήτρη Πουλικάκου και Άλκη Παναγιωτίδη δεν είναι πια κοντά μας.

Φυσιογνωμία στο rock’n’ roll. Μισό αιώνα και βάλε… on the road! Στην τελευταία σκηνή της ταινίας «Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμη», ο Δημήτρης Πολύτιμος κλείνει την πόρτα και πέφτουν τα γράμματα. Στην ίδια του τη ζωή, η πόρτα παραμένει ανοιχτή για το βετεράνο πιανίστα, από τους πρώτους που πειραματίστηκαν με τη τζαζ στην Ελλάδα.

Ιδρυτής του απόλυτα ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του ’60, των M.G.C., αρχικά που σημαίνουν Modern Greek Combo, ονομασία που έδωσε στο γκρουπ ο Ντίνος Ηλιόπουλος! Άφησαν τρία 45άρια με σπάνιες, σήμερα, ηχογραφήσεις.

Ο Δημήτρης Πολύτιμος, όπως αναφέρει ogdoo.gr, έβγαλε τον Δημήτρη Πουλικάκο στο τραγούδι και από τότε είναι αχώριστοι φίλοι και συνεργάτες, πάντα στο ίδιο γκρουπ. Και το πέρασμα του από τον Εξαδάκτυλο, έγραψε στο δίσκο «Ζωντανοί στο Κύτταρο», παρών στην αφρόκρεμα των Ελλήνων μουσικών στη συνεύρεση στο «Crazy Love στου Ζωγράφου», αλλά και στο «Μεταφοραί Εκδρομαί ο Μήτσος» του Πουλικάκου και στις ηχογραφήσεις του Παύλου Σιδηρόπουλου «Φλου», με τη Σπυριδούλα και «Zorba the Freak», το κύκνειο άσμα του.

Το πέρασμα του από τους Socrates τα τρία χρόνια στο Κύτταρο (1979-82), έχει τη δική του ιστορία, όπως και η εμφάνισή του με τους M.G.C. τον Απρίλιο του ’67 στη συναυλία των Rolling Stones στην Αθήνα, όπως και η φιλοξενία του Έρικ Κλάπτον, αλλά και η συνεύρεσή τους την εποχή που βρέθηκε στην Ελλάδα ως Άντζελο Μυστεριόζο, λόγω προβλημάτων με την εταιρία του και διάθεση ανωνυμίας.