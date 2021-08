Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: επιχειρησιακά έτοιμοι για την τρίτη δόση εμβολίου

Τι είπε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Ζήτησε τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και επίσπευση του ραντεβού για εμβολιασμό.

"Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα είμαστε έτοιμοι για την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου. Θα ανοίξει η πλατφόρμα και τα άτομα που θα πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού. Επιχειρησιακά η τρίτη δόση του εμβολίου θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που γίνονται σήμερα τα ραντεβού εμβολιασμού", ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση προέτρεψε τους πολίτες να καταγγέλλουν αντιεμβολιαστικές συμπεριφορές λειτουργών της υγείας και όπως είπε στο Υπουργείο Υγείας έχουν φτάσει εξαιρετικά μεμονωμένα περιστατικά που αφορούν κυρίως δημόσιες δομές. "Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις γιατρών που κινήθηκαν εκτός δεοντολογίας και εκτός οδηγιών της επιστήμης και σε όλες τις περιπτώσεις έχει κινηθεί η διαδικασία που απαιτείται" είπε. "Ελάχιστες καταγγελίες έχουν και οι Ιατρικοί Σύλλογοι και εκεί εφαρμόζεται η πειθαρχική διαδικασία", είπε και πρόσθεσε ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να είναι εύπιστος όταν ακούει διάφορες δοξασίες, κυρίως από επαγγελματίες υγείας. Συμπλήρωσε ότι οι γιατροί οφείλουν να ασκούν την ιατρική εντός συγκεκριμένων πλαισίων.

Ερωτηθείς για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, τονίζοντας τη σημασία της ατομικής ευθύνης. "Είναι δικαίωμα του καθενός να εμβολιαστεί ή όχι, εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες που η δική τους πράξη αφορά και την υγεία των υπολοίπων. Ο ίδιος ο πολίτης θα πρέπει να αναλογιστεί αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι", τόνισε.

Ξεπεράστηκαν σήμερα οι 11.160.000 εμβολιασμοί. Σήμερα αναμένεται να γίνουν 32.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από 5.900.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 56,2% του γενικού πληθυσμού και 65,4% επί του ενήλικου πληθυσμού. Επίσης, περισσότεροι από 5. 615.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 53,5% στο γενικό πληθυσμό και 62,7% στον ενήλικο πληθυσμό. Τα ραντεβού της εβδομάδας κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στις 20.000 σε καθημερινή βάση , ενώ τις τελευταίες 10 ημέρες 96.000 πολίτες έχουν κλείσει νέα ραντεβού, δηλαδή για την πρώτη δόση.

Σχετικά με το πρόγραμμα για τον κατ' οίκον εμβολιασμό, έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα 6.138 πολίτες και ήδη έχουν εμβολιαστεί 5.050 πολίτες. Επίσης περισσότεροι από 12.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Ταυτόχρονα υπάρχουν και ειδικές δράσεις που αφορούν τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως οι Ρομά, οι άστεγοι και οι μετανάστες.

"Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση θέση των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με το ρυθμό ημερήσιων εμβολιασμών. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτό αποδίδεται στη μείωση των εμβολιασμών τον τελευταίο μήνα λόγω διακοπών και απηύθυνε έκκληση με την επιστροφή να συνεχιστεί η τήρησή των μέτρων ατομικής προστασίας και να επισπεύσουν το ραντεβού με τον εμβολιασμό όσοι ακόμα είναι ανεμβολίαστοι. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα ραντεβού" κατέληξε.





