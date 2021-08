Πολιτική

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης Υπουργός Πολιτικής Προστασίας

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας γίνεται Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, στο νέο υπουργείου που συνίσταται.

Υπουργός Πολιτικής Προστασίας γίνεται ο Ευάγγελος Αποστολάκης στο νέο υπουργείο που συστάθηκε κατά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο πρώην αρχηγός Υπουργός Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, γεννήθηκε το 1957 στο Ρέθυμνο της Κρήτης και η καταγωγή του είναι από τον Πετρέ Γερανίου Ρεθύμνης. Έχει αποφοιτήσει:

Από το 1998 ως το 2001 ήταν διοικητής της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ). Επίσης έχει υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) και στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) ως Αρχιεπιστολέας, στο STRIKEFORNATO ως Deputy COS, στο ΓΕΝ ως Διευθυντής Β' Κλάδου, στο Αρχηγείο Στόλου ως Υπαρχηγός, καθώς και στο ΓΕΕΘΑ ως Επιτελάρχης και Υπαρχηγός

Στις 7 Μαρτίου 2013 ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ανέλαβε, κατόπιν αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ, την ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως αρχηγός ΓΕΕΘΑ, διαδεχόμενος τον στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο.

Στις 13 Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Έθνικής Άμυνας, αντικαθιστώντας τον Πάνο Καμμένο, παραδίδοντας τα καθήκοντα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον μέχρι τώρα υπαρχηγό αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο.[4] Ανέλαβε καθήκοντα στις 14 Ιανουαρίουκαι παρέμεινε στο αξίωμα έως τις 9 Ιουλίου του 2019.

Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

