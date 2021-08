Αθλητικά

Superleague - Άρης: “Καμπάνα” μείον 6 βαθμών

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ επικύρωσε το -6 στον Άρη για την υπόθεση Λάσκοφ

Η Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή της ΠΑΕ Αρης και του προέδρου της, Θόδωρου Καρυπίδη, κατά της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας για την υπόθεση Λάσκοφ.

Οι «κίτρινοι» είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση έξι βαθμών για πλαστογραφία και η ποινή αυτή παραμένει ως έχει, με την Επιτροπή Εφέσεων να απορρίπτει μάλιστα και το επικουρικό αίτημα του Αρη να αφαιρεθούν οι βαθμοί αυτοί από το πρωτάθλημα της περασμένης περιόδου.

Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Super League με -6 βαθμούς, εκτός αν προσφύγει -όπως έχει δικαίωμα- και δικαιωθεί από το CAS.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων:

«Απορρίπτει την από 14-7-2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων ΕΠΟ 15145/14-7-2021 έφεση 1) της ΠΑΕ Άρης και 2) του Θεοδώρου Καρυπίδη του Ανέστη, εναντίον της απόφασης με τον αριθμό 6/12-7-2021 της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ (Δικαστικό Τμήμα).

Διατάσσει την κατάπτωση υπέρ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του παραβόλου που κατέβαλαν οι εκκαλούντες κατά την άσκηση της έφεσής τους.

Απορρίπτει το επικουρικά υποβαλλόμενο αίτημα των εκκαλούντων, με το οποίο ζητείται να διαταχθεί, σε περίπτωση διατήρησης της ισχύος της εκκαλούμενης απόφασης, η αφαίρεση των έξι βαθμών που επιβλήθηκε στην εκκαλούσα με την απόφαση εκείνη, από το βαθμολογικό πίνακα της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Γίνεται μνεία ότι κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (Court of Arbitration for Sport - CAS) που έχει την έδρα του στη Λωζάννη της Ελβετίας (άρθρο 88 του Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, άρθρο 60 παρ. 3 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και άρθρο 5 παρ. 5 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας)».

Έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Άρης

Εξαιρετικά «σκληρή» ανακοίνωση κατά της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης.

Οι διοικούντες την ΠΑΕ είναι δεδομένο πως θα εξαντλήσουν τα όποια νομικά μέσα έχουν - θα προσφύγουν δηλαδή στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) - διεκδικώντας είτε την εξ ολοκλήρου κατάπτωση της απόφασης, είτε την αφαίρεση λιγότερων βαθμών είτε τη μη επιβολή της ποινής στο πρωτάθλημα της σεζόν 2021/22. Κάτι που γίνεται σαφές και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Χωρίς κανένα ίχνος ντροπής, η αμαρτωλή Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ολοκλήρωσε σήμερα το "έγκλημα" κατά της ΠΑΕ Άρης, απορρίπτοντας την έφεση που καταθέσαμε για την υπόθεση Λάσκοφ.

Σε μια υπόθεση, όπου ΞΕΚΑΘΑΡΑ η ΠΑΕ Άρης δεν έχει καμία εμπλοκή, σε μια υπόθεση που η ίδια πλευρά Λάσκοφ ομολόγησε ότι φέρει η ίδια την ευθύνη της πλαστογραφίας, παρουσιάζοντας μάλιστα και μάρτυρα.

Ωστόσο, η Επιτροπή Εφέσεων αποφάσισε να διατηρήσει την σκανδαλώδη, αρχική, απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για -6 βαθμούς!

Είναι δε, ασύλληπτο πως η Επιτροπή Δεοντολογίας και Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δεν έλαβαν υπόψη τις καταθέσεις των μαρτύρων!!! Αντιθέτως, τις αγνόησαν προκλητικά, παραποιώντας την αλήθεια και αποφασίζοντας με δικά τους κριτήρια.

Ύποπτα πράγματα κύριοι...

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και η Εφέσεων της ΕΠΟ είναι αυτές που πλαστογράφησαν την αλήθεια και τιμώρησαν την ΠΑΕ Άρης, η οποία δεν έχει καμία ανάμειξη στην υπόθεση.

Η απόφαση είναι ο ορισμός του ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ. Τους λόγους, φυσικά, τους αντιλαμβανόμαστε.

Είναι ξεκάθαρο ότι η δυναμική που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια ο Άρης "ξεβολεύει" τα γνωστά κέντρα, που καθοδηγούν τα μέλη της Επιτροπής Εφέσεων. Που ευτυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε λίγες μέρες θα μας αδειάσουν τη γωνιά. Αρκετά χατίρια έκαναν, αρκετά "γραμμάτια" ξόφλησαν. Να πάνε στο καλό... Τέτοιοι δικαστές αμαυρώνουν τη δικαιοσύνη.

Η πρεμούρα, μάλιστα, της Εφέσεων κι αυτών που την "ελέγχουν" είναι τόσο μεγάλη που αποφάσισαν η ποινή να έχει ισχύ στο νέο πρωτάθλημα!!! Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα!!!

Η ΠΑΕ Άρης θα εξετάσει τις περαιτέρω κινήσεις της σε νομικό επίπεδο, διότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την υπόθεση να κλείσει εδώ. Πρώτο μας βήμα θα είναι η προσφυγή στο CAS.

Για ένα πράγμα, όμως, να είναι βέβαιοι όλοι: Αυτή η απόφαση θα μας πεισμώσει ακόμη περισσότερο. Αυτοί που ενοχλήθηκαν από την 3η θέση πέρυσι, να ξέρουν ότι στο νέο πρωτάθλημα θα είμαστε ακόμη πιο ισχυροί.

Αυτούς τους βαθμούς, τους οποίους μας "κλέβουν", θα τους αναπληρώσουμε. Και θα πάρουμε όσους ακόμη χρειαστούν για να είμαστε και πάλι εκεί ψηλά και να πάμε ψηλότερα. Κι ας μην σας αρέσει...

Όσους τρόπους κι αν ανακαλύψουν για να μας λυγίσουν, εμείς δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Να το ξέρουν.

Είναι καιρός να αποδεχτούν ότι ο Άρης θα συνεχίσει να χαλάει το "αφήγημά" τους. Με απαντήσεις μέσα στο γήπεδο.

Γιατί είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ...».

