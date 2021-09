Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μίκης έδωσε φως στις ψυχές μας

Με μια λιτή ανάρτηση αποχαιρέτισε τον Μίκη Θεοδωράκη ο Αλέξης Τσίπρας, υποκλινόμενος στην προσωπικότητά του.

«Ο Μίκης έδωσε φως στις ψυχές μας. Σημάδεψε με το έργο του τη ζωή και τη διαδρομή όσων διάλεξαν το δρόμο της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη.

«Ο αξεπέραστος συνθέτης, ο αγωνιστής, ο κομμουνιστής, ο ακτιβιστής, μέσα από τη μουσική, τη ζωή, τις μάχες και τις αντιφάσεις του, έδωσε νέο νόημα στην ελευθερία, τον πολιτισμό, την τέχνη, τη συμμετοχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Τον αποχαιρετούμε με τη βεβαιότητα ότι αυτό που αφήνει πίσω του είναι ανεξίτηλο. Στην ψυχή του λαού μας, στην ταυτότητα της πατρίδας μας, στην πολιτιστική κληρονομιά της οικουμένης».

