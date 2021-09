Κοινωνία

Φωτιά στις Ερυθρές

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς, που ξέσπασε σε περιοχή κοντά σε εκείνη που "δοκιμάστηκε' τον Αύγουστο.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στις Ερυθρές Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση μεταξύ Ερυθρών και Δάφνης και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχειρούν για τη κατάσβεση της φωτιάς 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα.

Ρίψεις νερού απο αέρος ξεκίνησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Ερυθρές Αττικής επιχειρούν 53 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2021





