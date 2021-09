Κόσμος

Γαμπρός βίασε και στραγγάλισε τη νύφη

Φρίκη στο Κιργιστάν. Την απήγαγαν για αναγκαστικό γάμο, ο «γαμπρός» τη βίασε και την σκότωσε.

Ποινές κάθειρξης σε πέντε άνδρες για την απαγωγή μιας γυναίκας με σκοπό τον εξαναγκαστικό γάμο - Η "νύφη" δολοφονήθηκε από τον υποψήφιιο γαμπρό

Σε ποινές κάθειρξης έως και επτά ετών καταδικάστηκαν σήμερα πέντε άνδρες οι οποίοι κατηγορούνταν για την απαγωγή μιας νεαρής γυναίκας, με σκοπό τον εξαναγκαστικό γάμο, μια πρακτική που συνεχίζεται στο Κιργιστάν, παρά τη διεθνή κατακραυγή.

Η Αϊζάντα Κανατμπέκοβα, 27 ετών, βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Απρίλιο, δύο ημέρες μετά την απαγωγή της από το κέντρο του Μπισκέκ, της πρωτεύουσας. Οι δράστες την έβαλαν δια της βίας σε ένα αυτοκίνητο και της έδεσαν τα χέρια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο υποψήφιος σύζυγος, ένας οδηγός ταξί, την βίασε και στη συνέχεια την στραγγάλισε, προτού να βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Τα πτώματά τους βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την απαγωγή.

Η σκηνή της απαγωγής βιντεοσκοπήθηκε από κάμερες παρακολούθησης και τα πλάνα αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αγανάκτηση στο Κιργιστάν. Εκατοντάδες κατέβηκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά της πρακτικής αυτής.

Η «παράδοση» της απαγωγής της νύφης είναι παμπάλαια στο Κιργιστάν, μια μουσουλμανική χώρα οι κάτοικοι της οποίας ήταν, επί αιώνες, νομάδες. Υπήρχε πριν να γίνει το Κιργιστάν σοβιετική δημοκρατία, τη δεκαετία του 1920 και δεν έσβησε, παρά τις προσπάθειες των αρχών να εξαλείψουν αυτήν την πρακτική. Μάλιστα, αναβίωσε δριμύτερη μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991.

Σήμερα, το δικαστήριο του Μπισκέκ καταδίκασε τους τρεις απαγωγείς σε κάθειρξη επτά ετών και τους άλλους δύο σε κάθειρξη 6,5 ετών. Θα πρέπει επίσης να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 100.000 σομ (περίπου 1.000 ευρώ) ο καθένας στην οικογένεια του θύματος.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία στο Κιργιστάν. Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Σαντίρ Τζαπάροφ ζήτησε η περίπτωση της Αϊζάντα Κανατμπέκοβα να είναι «η τελευταία απαγωγή» με στόχο τον εξαναγκαστικό γάμο.

Μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν οργανωθεί και το 2018, όταν μια 20χρονη φοιτήτρια, η Μπουρουλάι Τουρντάλι Κίζι, δολοφονήθηκε από τον απαγωγέα της μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ ετοιμαζόταν να υποβάλει μήνυση σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο ένας στους πέντε γάμους σε αυτή τη φτωχή χώρα των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων γίνεται μετά από απαγωγή της νύφης.

