Πάτρα: Κοριτσάκι συμπεριφέρεται σαν… γάτα (βίντεο)

Ζητείται παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών. Το παιδάκι φέρεται να έχει εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά.

Μία ασυνήθιστη περίπτωση ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο συμπεριφέρεται σαν γάτα, έχει προκαλέσει αίσθηση στην Πάτρα. Το κοριτσάκι είναι περίπου 9 ετών και διαμένει με τους γονείς του σε ιστορική συνοικία της πόλης. Όπως περιγράφουν από την γειτονιά οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι και οι καλύτερες. Η οικογένεια ζει σε ένα χαμόσπιτο, γεμάτο σκουπίδια στην αυλή.

Το κοριτσάκι κινείται «περίεργα» κάτι το οποίο παρατήρησαν στην γειτονιά και ενημέρωσαν τους αρμόδιους. Η κινητοποίηση έγινε μόλις πριν από λίγες ημέρες οπότε δεν υπάρχει ακόμη αποτέλεσμα της έρευνας.

Το κορίτσι ντύνεται και περπατά σαν… γάτα και μάλιστα το κάνει αρκετές φορές. Ταυτόχρονα κάνει και τους ανάλογους ήχους. Σε πολλές δε περιπτώσεις παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Μία μητέρα κατήγγειλε ότι, ενώ περνούσε από την γειτονιά κρατώντας στα χέρια της το καρότσι με το μωρό, το κοριτσάκι-γάτα επιτέθηκε στο μικρό και μάλιστα «νιαουρίζοντας επιθετικά». Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα παιδί που όταν περπατά στα τέσσερα, το κάνει με μεγάλη άνεση, δείχνοντας πως έχει “κατακτήσει” αυτό το είδος του περπατήματος. Ενός τετράποδου δηλαδή και στην προκειμένη περίπτωση μιας γάτας.

To κορίτσι είναι βέβαιο ότι αντιμετωπίζει κάποιου είδους πρόβλημα. Σύμφωνα τους γείτονες, που ήδη έχουν απευθυνθεί σε παιδοψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, η οικογένειά του ίσως να μην έχει καν καταλάβει τι συμβαίνει. Άλλωστε και το παιδί μπορεί να μην παρουσιάζει συνέχεια αυτή την συμπεριφορά και να είναι επιθετικό.

Πηγή: flamis.gr

