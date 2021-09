Life

Σωτηροπούλου: “Ο Άνθρωπος του Θεού” μιλάει στην ψυχή μας (βίντεο)

Πως σχολιάζει η Τόνια Σωτηροπούλου τις καταγγελίες για ανθρώπους του θεάτρου και τις δηλώσεις που προκάλεσαν σάλο. Τι λέει για τον Κωστή Μαραβέγια.

«Είμαι πολύ καλά, δουλεύω πολύ, όσοι αγαπώ είναι υγιείς και επομένως είμαι εντάξει», είπε η ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου, συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά, στο «Πρωινό» της Τρίτης.

Αναφέρθηκε στην συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό πως είμαστε πολύ δεμένη ομάδα, έχω αποκτήσει καινούριους φίλους, γελάμε πάρα πολύ».

«Ο κ. Μαραβέγιας είναι πολύ καλά, ετοιμάζει την εκπομπή του στην ΕΡΤ, που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Δεν αγχώνεται ποτέ, είναι «ήρεμη δύναμη». Εγώ έχω έναν διαφορετικό τρόπο να διαχειρίζομαι τα πράγματα, είναι σαν να είναι σε μόνιμη καταστολή. Οι ερωτήσεις του είναι άκρως φιλοσοφικές και «ξεκλειδώνει» νομίζω από τους καλεσμένους την άλλη τους πλευρά. Θα είναι πολύ πιο ωραίο, θα έχει και πολλή μουσική. Θα είναι διαφορετικό. Ο Κωστής ότι θέλει να σε ρωτήσει, θα το ρωτήσει γιατί τον ενδιαφέρει», είπε η Τόνια Σωτηροπούλου αναφερόμενη στον σύντροφο της.

Για το #MeToo στο ελληνικό θέατρο

Ερωτηθείσα για όσα έχουν συμβεί στο θέατρο, τις καταγγελίες ηθοποιών για συναδέλφους τους και τις δηλώσεις ηθοποιών που έχουν προκαλέσει σάλο, η Τόνια Σωτηροπούλου απάντησε «Θεωρώ ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνιο για να αλλάξει στον πυρήνα της η κατάσταση για να αποδεχθούμε ότι αυτό που είναι τραυματικό, είναι εντελώς λάθος. Πρέπει να ξεριζωθεί από την ρίζα του. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης με τον οποίο έχουν γαλουχηθεί ολόκληρές γενιές».

Συμπλήρωσε πως «αυτό που έγινε πέρσι είναι μια πολύ καλή αρχή και είμαι σίγουρη ότι μέσω της Δικαιοσύνης αυτό θα αλλάξει στον πυρήνα του. Έχουμε την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, όσοι είμαστε προβεβλημένοι στα μέσα, να μην τους κόψουμε τα φτερά τους, να μην λένε ότι αυτός ο χώρος στον οποίο θέλω να μπω είναι «σκοτεινός», πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία».

«Δεν ξέρω ο καθένας τι εμπειρίες μπορεί να έχει από κάποιον που κατηγορείται. Είμαστε πολύπλευρα όντα και ο καθένας έχει την γνώμη του, με βάσει και τα βιώματα του. Επομένως, αν εγώ δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του άλλου, μιας κοπέλας που έχει κάνει την καταγγελία δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει οι γυναίκες πρέπει να υποστηρίζουμε τις γυναίκες», είπε η ηθοποιός, σχολιάζοντας δηλώσεις συναδέλφων της για τους «πρωταγωνιστές» των καταγγελιών.

Όπως προσέθεσε, «θεωρώ ότι σαν γυναίκα, ακόμη και ότι ακούς σχόλια στον δρόμο επειδή πχ. φοράς κολάν, αντικατοπτρίζει το πρόβλημα της κοινωνίας. Το πώς βιώνει κάποιος μια λεκτική ή σωματική βία έχει να κάνει με τον εαυτό του. Εγώ όταν είχα αντιμετωπίσει περιστατικά μπούλινγκ μικρή, είχα κλειστεί στον εαυτό μου».

Η Φαίη Σκορδά ρώτησε την ηθοποιό εάν έχει σκεφτεί να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική, η Τόνια Σωτηροπούλου είπε «δεν έχω σκεφθεί ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική».

Για την ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην κινηματογραφική επιτυχία «Ο Άνθρωπος του Θεού», που πραγματεύεται τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, η Τόνια Σωτηροπούλου είπε «είμαι πολύ χαρούμενη, διότι η ταινία μιλάει στην ψυχή των ανθρώπων. Η ταινία δεν μιλάει καθόλου για τον χώρο της Εκκλησίας, το αντίθετο θα έλεγα, σου δείχνει ότι και σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν κακώς κείμενα».

«Πιστεύω ότι υπάρχει ανώτερη δύναμη, πιστεύω στα θαύματα που κάνουμε εμείς και το κάτι ανώτερο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματά στην ζωή μας που μπορεί να είναι δυσάρεστα, αλλά είναι σκαλοπάτια για να εξελιχθείς και πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που πάντα με βοηθά και με προστατεύει», συμπλήρωσε, λέγοντας πως δεν έχει την τακτική σχέση και δεν πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία.

