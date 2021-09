Κόσμος

Σαπεκοένσε: σύλληψη ύποπτης για την τραγωδία

Που και πως πέρασαν χειροπέδες οι Αρχές στην γυναίκα. Πως φέρεται να εμπλέκεται στην συντριβή του αεροσκάφους.

Η αστυνομία της Βραζιλίας, ανακοίνωσε την σύλληψη μίας υπηκόου Βολιβίας, η οποία αναζητείτο από τον Νοέμβριο του 2016, μετά την συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε, με τραγικό απόλογισμό 71 νεκρούς.

Η γυναίκα, το ονοματεπώνυμο της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό, διέφυγε από την αστυνομία της Βολιβίας, που την αναζητά, επειδή φέρεται να ενέκρινε το σχέδιο πτήσης του αεροπλάνου που μετέφερε την βραζιλιάνικη ομάδα, χωρίς να πληρούνται οι στοιχειώδεις απαιτήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Folha de Sao Paulo», πρόκειται για την Σίλια Καστέδο Μοναστέριο, η οποία συνελήφθη στην Κορούμπα, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ. Η ομοσπονδιακή αστυνομία, ανέφερε επίσης, ότι η συλληφθήσα θα παραμείνει υπό κράτηση στην Κορούμπα εν αναμονή της έκδοσής της, στην χώρα καταγωγής της.

Το δυστύχημα, συνέβη τον Νοέμβριο του 2016, όταν η αποστολή της Σαπεκοένσε, ταξίδευε με προορισμό την Κολομβία, για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Νασιονάλ, στον τελικό του Copa Sudamericana, την δεύτερη σημαντικότερη διασυλλογική διοργάνωση της Νότιας Αμερικής, μετά το Copa Libertadores.

Μετά την αναχώρηση από την Βραζιλία, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Βολιβία και συγκεκριμένα στην πόλη Σάντα Κρουζ, πριν συνεχισθεί η πτήση για την Κολομβία. Το αεροπλάνο συνετρίβη με 73 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, σε ορεινή περιοχή σε υψόμετρο 3.300μ, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Μεντεγίν, ενώ ο τραγικός απολογισμός ήταν 71 νεκροί και μόλις έξι επιζώντες.

