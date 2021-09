Κοινωνία

“Παρμενίων”: θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη την Ελλάδα

Πότε αναμένεται να γίνει η δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων, στο σύνολο της επικράτειας.

Από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη ανακοινώθηκε ότι «την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την Άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης),

τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας».