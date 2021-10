Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Κούκιος: η κατηγορούμενη ζήτησε από τον πελάτη μου άλλοθι

Ο συνήγορος του βασικού μάρτυρα αποκάλυψε όσα ζητούσε από τον πελάτη του η κατηγορούμενη. Η προσαγωγή του 36χρονου και η επιθυμία του να καταθέσει.

Ο δικηγόρος του 36χρονου βασικού μάρτυρα στην υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στον ΑΝΤ1, μια ημέρα μετά την συγκλονιστική κατάθεσή της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, παρουσία της 37χρονης κατηγορούμενης.

Ο συνήγορος του βασικού μάρτυρα, Αλέξανδρος Κούκιος, αποκάλυψε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” όλα όσα ζητούσε από τον πελάτη του η κατηγορούμενη, όπως να παρακολουθεί την Ιωάννα αλλά και τον 40χρονο που φαίνεται ότι αποτελεί το “μήλον της έριδος”.

“Παραδεχθήκαμε από την αρχή ότι η όποια εμπλοκή έχει να κάνει με τις διάφορες τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε στον πελάτη μου η κατηγορουμένη” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κούκιος.

Έκανε δε λόγο για εμμονή της 37χρονης με την Ιωάννα και τον 40χρονο, ενώ εξήγησε γιατί ο πελάτης του δεν μπορούσε να συνδυάσει τις “γενικές ερωτήσεις” της, όπως πού θα βρει βιτριόλι, με την επίθεση που τελικά πραγματοποίησε.

“Δεν ήταν κοντά χρονικά οι προτροπές και πιέσεις από πλευράς της, ήταν μέσα σε μια διετία. Έτσι δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα σχέδιο που μπορεί να πραγματοποιήσει. Θεωρούσε ότι όλες αυτές οι πιέσεις είχαν να κάνουν με μια ερωτοχτυπημένη γυναίκα που ήθελε να μάθει τι συμβαίνει ανάμεσά στην Ιωάννα και τον 40χρονο” τόνισε ο συνήγορος τους 36χρονου.

Έκανε παράλληλα γνωστό ότι η κατηγορούμενη ζήτησε από τον πελάτη του άλλοθι, ζητώντας του να πει ότι ήταν μαζί την ώρα της επίθεσης.

“Όταν συνελήφθη και είδε το πρόσωπό της τα συνδύασε όλα και θεώρησε ότι κινδύνευσε και ο ίδιος. Προσήχθη τον Οκτώβριο του 2020 επειδή βρέθηκαν κλήσεις την ημέρα της επίθεσης. Του κατέσχεσαν τα κινητά και τον υπολογιστή αλλά δεν έδωσε κάποια κατάθεση. Μας έχει κάνει εντύπωση που δεν έχει κληθεί από την ανάκριση. Το θέλαμε κι εμείς” κατέληξε ο κ. Κούκιος.

