Κορονοϊός – Ψαλτοπούλου: στο τέλος όλοι θα κάνουμε την τρίτη δόση του εμβολίου

Μπορούμε να κάνουμε τρίτη δόση και αντιγριπικό ακόμα και την ίδια μέρα, είπε και συμπλήρωσε ότι το 95% όσων πεθαίνουν καθημερινά δεν έχουν κάνει ούτε μια δόση εμβολιασμού για τον κορονοϊό.

Στο τέλος όλος ο κόσμος θα κάνει τρίτη δόση, δήλωσε η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής. Συμπλήρωσε δε, πως το 95% όσων πεθαίνουν καθημερινά δεν έχουν κάνει ούτε μια δόση τόνισε.

«Ειδικά όσοι έχουν αναπνευστικά έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να κολλήσουν, και τα άτομα που έχουν καρδιολογικό πρόβλημα θα νοσήσουν βαρύτερα και έχουν μεγάλο πρόβλημα να πεθάνουν από τον κορονοϊό» ανέφερε ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο τρίτης δόσης.

Μπορούμε να κάνουμε τρίτη δόση και αντιγριπικό ακόμα και την ίδια μέρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αναλόγως με το πρόγραμμα του καθενός και όπως το συζητήσει με τον παθολόγο του ανέφερε.

Με την τρίτη δόση, πρόσθεσε, οι ανοσοκατεσταλμένοι και τα ηλικιωμένα άτομα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη προστασία από τον κορονοϊό.

Ναι συνιστάται εμβολιασμός, τρίτη δόση, πριν την εγχείρηση, διευκρίνισε η κυρία Ψαλτοπούλου, ειδικά αν έχουν περάσει και 8 μήνες από τον εμβολιασμό. Η τρίτη δόση σώζει ζωές καθώς τα αντισώματα σε πολύ κόσμο πέφτουν γρήγορα είπε.

Η τρίτη δόση αναλόγως της ηλικίας είναι σωτήρια για όλο τον κόσμο. Και όσοι είναι σε αιμοκάθαρση κάνουν τρίτη δόση. «Και σε κλιμακτήριο κάνουμε τρίτη δόση» διευκρίνισε.

Για όσους έκαναν τα δυο εμβόλια και μετά νόσησαν η επιδημιολόγος σημείωσε ότι το πιθανότερο είναι πως δεν χρειάζεται τρίτη δόση, γιατί η νόσος βοηθάει πολύ να αυξήσεις την αντισωματική σου απάντηση. «Τουλάχιστον ας περάσουν 6 μήνες από τη νόσηση για να δούμε τα αντισώματα αν χρειάζεται. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι κακό, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβώς χρήσιμο».

Το εμβόλιο Johnson & Johnson υπενθύμισε πάντως είναι μονοδοσικό.

Πηγή: skai.gr

