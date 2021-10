Life

Ιακωβίδης στο “The 2Night Show”: Έχω δεχθεί bullying (βίντεο)

Ο αρσιβαρίστας που συγκίνησε όλους τους Έλληνες, με το ξέσπασμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε μία εξομολόγηση ψυχής στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης, ο αρσιβαρίστας που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με τις δηλώσεις του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ήταν προσκεκλημένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Τρίτης, στο “The 2Night Show”.

Ο Έλληνας αθλητής μίλησε για τις δυσκολίες και τα “βάρη” που έχει σηκώσει όλα αυτά τα χρόνια, για το bullying που έχει δεχτεί, αλλά και για τα σχόλια που ακούστηκαν μετά το ξέσπασμά του.

«Άκουσα κι ότι βγήκα για να κλαφτώ. Από παράγοντες ειπώθηκαν. Ότι κλάφτηκα, μιζέρια, επαιτεία. Το είπαν κι αθλητικοί παράγοντες και πολιτικοί και ακόμη τα ακούω, αλλά τα σχόλια έχουν βαρύτητα ανάλογα με την προσωπικότητα που τα λέει. Δεν με ακουμπούν αυτά. Έχω δει κι έχω αντιμετωπίσει πολλά σε όλη την αθλητική μου δραστηριότητα. Δεν με αγγίζουν. Ως εδώ έφτασα ολομόναχος, με λιγοστή βοήθεια», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Το κύμα συμπαράστασης του κόσμου, αλλά και η έμπρακτη πρωτοβουλία στήριξης του αθλητή από τον ANT1, που ανέλαβε χορηγός του, τον έκαναν να πάρει πίσω την απόφαση να εγκαταλείψει το άθλημα.

Ο “γίγαντας” με τη “χρυσή” καρδιά συνάντησε και τον μικρό Σπύρο Ντούγια, σε μια… αρένα άρσης “ελαφρών” βαρών.

