Πολιτική

Παφίλης για Μπογδάνο: δεν είπα ότι η ΝΔ είναι κόμμα απόγονος των ταγματασφαλιτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τα εμετικά του Μπογδάνου είναι ανιστόρητη φρασεολογία του 1950", τόνισε, στον ΑΝΤ1, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

"Τη φωτιά στη Βουλή την άναψε ο Μπογδάνος χρησιμοποιώντας φράσεις του Γρίβα. Μίλησε για αντεθνικό ΚΚΕ, με εμετική φρασεολογία του 1950 που είναι και ανιστόριτη", τόνισε ο Θανάσης Παφίλης, μιλώντας στο κεντρικο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Ο Μπογδάνος κατέθεσε στεφάνι σε εκδήλωση στο Βίτσι και ξαναθυμήθηκε το σύνθημα που ακούγονταν από τη Χρυσή Αυγή «δόξα και τιμή στους Χίτες και τους ταγματασφαλίτες, και αυτό προκάλεσε και την αντίδρασή μου", πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. .

Σχολιάζοντας την προαναγγελία Μπογδάνου ότι θα καταθέσει αγωγή απάντησε: "Όποτε θέλει ας το κάνει. Εδώ έδωσε στοιχεία για το ποιος ήταν σε επεισόδια. Εδώ έδωσε στοιχεία προσφυγόπουλων".

O Θανάσης Παφίλης ξεκαθάρισε πως απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τους χρυσαυγίτες είπε για απογόνους συνεργών των Γερμανών.

"Δεν μίλησα ποτέ για τη Νέα Δημοκρατία", τόνισε ο κ. Παφίλης επισημαίνοντας ότι το ΚΚΕ δεν κάνει πολιτική με τέτοιoυς όρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: σοβαρά επεισόδια στο Σύνταγμα

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

ΗΠΑ - Τέξας: Πυροβολισμοί σε λύκειο (βίντεο)