Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 173 σημεία

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ για την διενέργεια των τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία και οι ώρες στις οποίες κινητές ομάδες θα διενεργούν δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό, την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου. Αναλυτικά:

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:00 -15:00 Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων, 09:30-15:00 Δ. Σαλαμίνας, Δημαρχιακό Μέγαρο Σαλαμίνας, 09:30-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, Λεωφόρος Στρατού με Αγγελάκη, 08:30-20:30 Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας, Πολυτεχνείου 20, 09:30-15:00 ΚΑΠΗ Θέρμης, Ιασωνίδου 19, 09:30-15:00 Ισόγειο δημαρχείου Ευόσμου, Π. Μελά 24, 09:30-15:00 Κτίριο πολλαπλών χρήσεων, Νεοχωρούδα, 09:30-15:00 Δημοτικό κατάστημα Πεύκων, Πεύκα, 09:30-15:00 Κοινωνικό Ιατρείο Μητροπόλεως, Λαγκαδά 53, 09:00-15:00 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ακροπόλεως 14, 09:00-15:00 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 09:00-15:00 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 09:00-15:00 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 09:00-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ Περιφέρεια, Βασ. Όλγας 198, 09:30-15:00 Άγιος Δημήτριος, Ελένης Ζωγράφου 2, 10:30-17:30 Αιτωλοακαρνανία, Παλαιά Λαχαναγορά, Αγρίνιο, 08:30 Αιτωλοακαρνανία, Καπή Αγρινίου, Αγρίνιο, 08:30 Αιτωλοακαρνανία, Κοινό Ίδρυμα Τσώνη, 09:00 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, 08:00 Άνδρος, Κέντρο Υγείας Άνδρου, 09:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 10:30-17:30 Αργολίδα, Προάυλιος Χώρος Ι.Ν Αγίου Ιωάννη Ελεήμονος, Λυγούριο, 10:30-14:30 Αρκαδία, Περιφέρεια Πελοποννήσου, 09:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, 09:00 Άρτα, Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 08:00-14:30 Άρτα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-13:00 Αχαΐα, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Αχαΐας, Ρήγα Φεραίου 68, Πάτρα, 8:30 - 20:30 Αχαΐα, ΚΥ Αιγίου, Κλεισούρας 1, 9:00 - 15:00 Αχαΐα, ΚΥ Αιγίου Οίκημα Μάνας & Παιδιού, 09:00-15;00 Αχαΐα, Κάτω Αχαΐα, Κέντρο Εκδηλώσεων Μελίνα Μερκούρη, 09:00-16:00 Βοιωτία, ΚΥ Θήβας, Κάδμου 47, Θήβα, 9:00-15:00 Βοιωτία, Αίθουσα στο παλιό δημαρχείο, Καραγιαννοπούλου 1, Λιβαδειά, 09:00-14:00 Βοιωτία, Κοινοτικό κατάστημα, Δαύλεια, 9:00-11:00 Βοιωτία, Λαογραφικό Μουσείο, Αράχωβα, 12:00-14:00 Γρεβενά, Εξεταστήριο ΕΟΔΥ Γρεβενών Θ. Ζιακα 23, 08:30-15:30 Γρεβενά, Δημαρχείο Γρεβενών, 08:30-15:00 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 08:00-14:00 Δράμα, Κύργια 09:00-13:30 Έβρος, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Φουαγιέ, 08:00-16:0 Έβρος, Λαϊκή Αγορά Φερων, εντός Λαικης 09:30-13:30 Έβρος, Κοινοτικό Ιατρείο, Οικισμός Μεγάλο Δέρειο, Δ. Σουφλίου, 10:30-14:00 Έβρος, ΚΥ Ορεστιάδας, 08:00-16:00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριωτισσας (κτήμα Μαλαματινα), 8:00-15:0 Εύβοια, ΚΤΕΛ Χαλκίδα, 09.00-15.00 Εύβοια, Περιφερειακό Ιατρείο Βαθύ Αυλίδος, 10:00-13:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμάνι, Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 08:00 Ζάκυνθος, ΚΥ πρώην ΙΚΑ, 09:00-15:00 Ηλεία, Πύργος, Αίθουσα Αποστολικής Διακονίας, Αγίου Νικολάου & Κρεστενίτου, 9:00 - 17:00 Ηλεία, Ζαχάρω, Πνευματικό Κέντρο, 9:30 - 14:30 Ηλεία, Βάρδα, Δημαρχείο, 9:00 - 14:30 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14 έναντι Βήμα του Αποστόλου Παύλου, 08:30-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Ερμού, 09:00-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 9:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 9:00-15:00 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Συντονιστικό Κέντρο), 08:30 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Κλειστό Γήπεδο), 08:00 Ηράκλειο, (Εκθεσιακό Κέντρο), 10:00 Ηράκλειο, Μελεσσές, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:00 Ηράκλειο, Καταλαγάρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:30 Ηράκλειο, Γαρίπα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Ηράκλειο, Δραπέτι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00 Ηράκλειο, Παρτιρα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Ηράκλειο, Καλό Χωριό, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Ηράκλειο, Ζίντα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00 Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (εκθεσιακό κένρο), 12:30 Ηράκλειο, Άνω Πούλια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Ηράκλειο, Κάτω Πούλια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00 Ηράκλειο, Λευκοχώρι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Ηράκλειο, Βιτσιλια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30 Ηράκλειο, Γάσι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00 Ηράκλειο, Μουσούτα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30 Θάσος, ΚΥ Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Πέρδικα, 10:00 Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», 09:00-17:00 Ικαρία, ΚΥ Ευδήλου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Μπάφρα Ιωαννίνων, Κοινοτικό Κατάστημα, 09:00-11:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Κοινοτικό Κατάστημα, Νεοκαισάρεια, 11:30-13:30 Καβάλα, Ειρηνοδικείο Καβάλας, 08:30 Καβάλα, Νομαρχεία Καβάλας, 09:00 Κάλυμνος, Δημοτικό Κτίριο Δόνας, Λακκί, 09:00-15:00 Κάλυμνος, Πνευματικό Κέντρο Πάτμου,Σκάλα 08:00-16:00 Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου, 09:00 Καρδίτσα, Ανδρέα Παπανδρέου 8, 07:00 Καρδίτσα, Δήμος Σοφάδων, Πλατεία Σοφάδων, Κιερίου 49, 08:00-11:00 Καρδίτσα, Δήμος Μουζακίου, Κοινοτικό Γραφείο Ριζοβουνίου 08:00-11:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00-14:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, Πλατεία Ελευθερίας, 08:00-16:00 Καρδίτσα, προαύλιο Δημαρχείο Μουζακίου, 10:00-14:00 Καρδίτσα, Δημαρχείο Αγναντέρου, 11:00-14:00 Καρδίτσα, Κοινοτικό Γραφείο Ματαράγκας, Δήμου Σοφάδων, 11:00-14:00 Καστοριά, ΚΥ Καστοριάς, Καπετάν Κώττα πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30 Καστοριά, Λεωφόρος Κύκνων, 09:00-14:00 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 09:30 Κέρκυρα, Αχαράβη, 09:30 Κέρκυρα, Κόμβος Μεσόγγης- Μωραίτικων, 09:30 Κεφαλλονιά, πλατεία Βαλλιάνου 4, 08:00-16:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, 09:00-17:00 Κιλκίς, Δροσάτο, Δημοτικό Σχολείο, 09:00-11:00 Κιλκίς, Μυριόφυτο, Δημοτικό Σχολείο, 12:00-14:00 Κοζάνη, ΚΥ Κοζάνης, 08:15-15:30 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαίδας, 08:00 Κόρινθος, Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον Πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κόρινθος, ΚΑΠΗ Αγ. Θεοδώρων, Ευαγγελίστριας & Παυσανίας, Άγιοι Θεόδωροι 09:30-13:30 Κω, Επαρχείο Κω, 08:30 Λακωνία, Καστόρειο Λακωνίας, 09:30 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89, Λακωνία, 08:30 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-16:00 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-16:00 Λάρισα, Πλατεία Ταχυδρομείου, 08:00-16:00 Λάρισα, Τύρναβος, είσοδος Δημαρχείου, 08:00-12:00 Λάρισα, Αμπελώνας, είσοδος παλαιού Δημαρχείου, 12:30-15:30 Λάρισα, ΚΤΕΛ Λάρισας, 08:00-15:00 Λάρισα, Εμπορικό Κέντρο Γαια, Αγχιαλού 4, 08:00-15:30 Λάρισα, Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, 09:00-12:00 Λασίθι, ΚΑΠΗ Αγίου Νικολαόυ, Γιαμπουδάκη 5, 09:00-17:00 Λασίθι, Δημοτική Αίθουσα Πλατεία Συντριβανίου, 10:00-14:00 Λέσβος, ΚΥ Μυτιλήνης, 08:00-16:30 Λέσβος, Αγιάσος, 10:00-14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Λήμνος, Παλαιό Θυρωρείο Νοσοκομείου, Ηφαίστου 1, 08:45-14:45 Μαγνησία, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 08:00 Μαγνησία, Παραλία Βόλου (έμπροσθεν Πανεπιστημίου), 08:00 Μαγνησία, άνω Βόλος, Τομυ Ιωλκού, 08:00-16:00 Μεσσηνία, Αιθ. Κουμουνδούρος. 08:30 - 15:30 Μεσσηνία, Κέντρο Υγείας Πύλου. 09:00 - 14:30 Μεσσηνία, Πλατεία Μεσσήνης. 08:30 -15:00 Μεσσηνία, Ανδρούσα. Κοινοτικό Κατάστημα. 09:00 - 12:00 Νάξος, Χαλκί, 08:00-14:00 Ξάνθη, κέντρο Υγείας Ξάνθης Ανδρέου Δημητρίου 1, 8.30-14.30 Πάρος, Πλατεία Νάουσας, 09:00-15:00 Πέλλα, Κ.Υ. Κρύας Βρύσης, 08:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσά, Χατζηδημητριου & Εθν. Αντίστασης, 08:00-16:00 Πέλλα, Πλατεία μικρ. Καταρρακτών, Έδεσσα, Τσιμισκή 2, 10:00-14:30 Πιερία, Πλατεία Ελευθερίας, 10:00-13:00 Πιερία, Drive through Ανδρομάχη (Κατερίνη) 08:00 - 14:30 Πρέβεζα, Παραλία Πρέβεζας, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Ρέθυμνο, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ρέθυμνο, Αγγέλου Σικελιανού, Καλλιθέα, 09:00-14:00 Ροδόπη, Γενική διεύθυνση δημόσιας υγείας (Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία, Κομοτηνή), 10:00-15:00 Ροδόπη, Δημοτικό κτήριο Βενιζέλου (Βενιζέλου 51, Κομοτηνή), 09:00-14:00 Ρόδος, Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής, Κρεμαστή, 85104, 08:30-15:00 Σάμος, ΚΥ Καρλοβάσου, 08:00-14:00 Σέρρες, ΚΥ Σερρών, 09:00 Σκιάθος, Λιμάνι Σκιάθου, 08:00-14:30 Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας 9:00-15:00 Τήνος, ΚΥ Τήνου, 09:00-17:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 07:30-13:30 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-11:00 Τρίκαλα, 5ο ΚΑΠΗ Τρικάλων, 11:00-16:00 Φθιώτιδα, Κοινότητα Υπάτης, Κεντρική Πλατεία, Δήμος Λαμιέων, 11:30-14:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα Λαμίας-Οδός Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-13:00 Φθιώτιδα, Συνοικία Παγκρατίου, Χώρος Λαϊκής Αγοράς, 09:00-13:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φλώρινα, Αμύνταιο Φλώρινας, 08:00-13:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 08:00-14:00 Φωκίδα, Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κένρο Ιτέας, 09:00-13:00 Χαλκιδική, Πολύγυρος, 09:00-15:00 Χαλκιδική, Συκιά, 09:30-14:00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, 08:30-15:30 Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00 Χίος, Πλατεία Βουνακίου, 08:30-15:00

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.

