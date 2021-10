Κοινωνία

“Αθηνά” - Βόρεια Εύβοια: “Χείμαροι πλάτους 120 μέτρων πέρασαν μέσα από χωριά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, περιέγραψε στον ΑΝΤ1, την δραματικές στιγμές από τις πλημμύρες.



Για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία "Αθηνά" που χτύπησε την πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια, μίλησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Ρίτσα Μπιζόγλη, ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Όπως είπε «ρέματα που ήταν πλάτους 2 και 3 μέτρων κατέληξαν με κοίτη 120 μέτρων στην θάλασσα», ενώ πρόσθεσε ότι «ενα σπίτι παρασύρθηκε και έφτασε και αυτό στην θάλασσα, καταστράφηκαν σπίτια και καλλιέργειες και μια καινούρια παιδική χαρά».

«Η καταστροφή ήταν τεράστια. Δεν είχαμε συνέλθει από το σοκ της μεγάλης φωτιάς και ήρθε τώρα αυτή η πλημμύρα, χωρίς να έχει πέσει πολλή βροχή. Δεν έπεσε πολλή βροχή, άλλες φορές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τόση βροχή» είπε ο Τσαπουρνιώτης.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η πυρκαγιά, καθώς δεν συγκρατείται τίποτα στα βουνά, που είναι καμένα, πολλαπλασιάζει επτά φορές την δύναμη που κατεβαίνει το νερό. Πλημμύρισαν περιοχές που δεν ειχαν πλημμυρίσει ποτέ»

«Αυτό που ζήσαμε ήταν πρωτόγνωρο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο η στάθμη του νερού ανέβαινε ραγδαία. Σπάσαμε περιφράξεις για να σώσουμε ζωές, δεν υπήρχαν εύκολες αποφάσεις εκείνη την στιγμή. Οι αντιδήμαρχοι, οι συνεργάτες μου, με μηχανήματα έργου και με την Πυροσβεστική απεγκλώβισαν πάρα πολλούς κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί», είπε τέλος ο κ. Τσαπουρνιώτης.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας "Αθηνά":

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: “μπούκαρε” σε μαγαζιά και “ξάφριζε” τους υπάλληλους

Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε όλη την χώρα (εικόνες)

Κακοκαιρία “Αθηνά” - Βόρεια Εύβοια: Έκτακτη χρηματοδότηση για τις ζημιές