Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Προσοχή στις 22 Οκτωβρίου! (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Ποιοι και πότε πρέπει να προσέξουν, ποιοι θα είναι πιο ωφελημένοι.

«Η 22α Οκτωβρίου, είναι μια χαρακτηριστική ημερομηνία που πρέπει όλοι να προσέξουν, λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά, που μπορεί να φέρει συγκρούσεις, βία και «εκρήξεις», για αυτό και πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί», τόνισε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» της Παρασκευής.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, το διάστημα 15 με 18 Οκτωβρίου και οι ημέρες μέχρι τις 22 Οκτωβρίου είναι καλές για να γίνουν νέα ξεκινήματα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τα οποία θα πάνε καλά για πάρα πολλούς.

«Την Δευτέρα παύει να είναι ανάδρομος ο Ερμής. Ακόμη, την 1η Νοεμβρίου κάνει ένα τρίγωνο, που μπορεί να φέρει μια καλή είδηση και γενικά να προωθηθούν θέματα που αυτόν τον καιρό είχαν καθυστερήσει», υπογράμμισε η Λίτσα Πατέρα.

Προσέθεσε ότι «ο μοιραίος Ουρανός θα φέρει ανά τον κόσμο πολλά φαινόμενα στην Φύση, όπως είδαμε και χθες το βράδυ».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Παρασκευής:





