Εμβολιασμός - Γκάγκα: Μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα στους υγειονομικούς

Στο νοσοκομείο Χανίων η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, ενημερώθηκε για προβλήματα και αιτήματα των εργαζομένων.



«Η κυβέρνηση και το υπουργείο θα προσπαθήσουμε να λύνουμε προβλήματα στα νοσοκομεία, στα κατά τόπους γενικά νοσοκομεία και στις δομές υγείας ώστε να αισθάνονται οι άνθρωποι που εργάζονται στα νοσοκομεία ασφάλεια και ότι οι φωνές τους ακούγονται», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα που βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων και ενημερώθηκε από τη διοίκηση, εργαζόμενους ιατρούς και νοσηλευτές για την κατάσταση που επικρατεί για προβλήματα και αιτήματα.

«Είμαστε εδώ για να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι συνάδελφοι το επιστημονικό προσωπικό οι νοσηλευτές αλλά και η διοίκηση λαμβάνουν το μήνυμα για τη στήριξή μας. Συνεχή στήριξη. Υπάρχει κόσμος που αντιμετωπίζει συνεχώς την πανδημία και οφείλουμε να σχεδιάσουμε ακόμη καλύτερα το αύριο, δηλαδή όλα όταν με το καλό λήξει η πανδημία να είμαστε όλοι εδώ για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ασθενείς. Που βέβαια αυτό κάνουμε και σήμερα», είπε η κ. Γκάγκα.

Η κα. Γκάγκα αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου και της σωστής επικοινωνίας επισημαίνοντας ότι: «Είναι εξαιρετικής σημασίας να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάλογος, θα συνεχίσω να πηγαίνω στα νοσοκομεία για να προσπαθήσουμε να λύνουμε προβλήματα για να αισθάνονται οι εργαζόμενοι στην υγεία, στα νοσοκομεία ασφάλεια και ότι οι φωνές τους ακούγονται. Βέβαια κι οι ασθενείς να βρίσκουν καλές υπηρεσίες παντού, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα μικρά κέντρα στα χωριά, να υπάρχει ασφαλής διασύνδεση ανάμεσα στην περιφέρεια με τα αστικά νοσοκομεία. Δουλεύουμε πάρα πολύ τον ψηφιακό φάκελο για να υπάρχει διασύνδεση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Δουλεύουμε πάρα πολύ το φάκελο από νοσοκομεία σε νοσοκομεία, την οργάνωση στις διακομιδές, όλα αυτά δηλαδή που ενδιαφέρουν τον ασθενή και τους υγειονομικούς ώστε να υπάρχει πολύ καλή κάλυψη, φροντίδα υγείας, σε όλη την Ελλάδα».

Σχετικά με την αναστολή εργασίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που δεν έχουν εμβολιασθεί η αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε πως υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους διοικητές των ΥΠΕ, τους διοικητές στα νοσοκομεία και «όποια προβλήματα παρουσιάζονται, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Δίνουμε μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα και πραγματικά ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου θα εμβολιαστούν για να είναι ασφαλής οι ίδιοι, οι δικοί τους, όλοι στην κοινωνία. Τα ποσοστά ανεμβολίαστων, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα στους γιατρούς είναι λιγότερα, όμως στους υγειονομικούς και διοικητικό προσωπικό είναι λίγο μεγαλύτερα. Λέω όμως και πάλι ότι είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε, να μην είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε ασφαλείς, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με ασφάλεια».

Από πλευράς του Υπουργείου, όπως ανέφερε, γίνονται όλες οι κινήσεις και προσπάθειες για να μην υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και να συντελούνται οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες απρόσκοπτα. «Προσωπικά με στενοχωρεί πολύ, οι φράσεις και η άσχημη γλώσσα που χρησιμοποιείται ανάμεσα σε εμβολιασθέντες και αυτούς που δεν θέλουν το κάνουν εμβόλιο. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, με καλό τρόπο με νηφαλιότητα με καθαρό μυαλό, με ανοιχτό μυαλό και πραγματικά να απαντήσουμε στις απορίες όλων. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν. Με καλό τρόπο μπορούμε να λύσουμε τους φόβους των ανθρώπων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα εμβόλια και με αυτό τον τρόπο να πάμε και να προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι».