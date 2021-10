Κοινωνία

Κατσίφας: Συγκίνηση στο μνημόσυνό του - Παρών ο Μπογδάνος (βίντεο)

Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Κατσίφα για τα τρία χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του.

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου τελέστηκε στο χωριό Βουλιαράτες μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, ο οποίος είχε δολοφονηθεί πριν από τρία χρόνια ανήμερα του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Αλβανικής Αστυνομίας.

Στο μνημόσυνο βρέθηκε πολύς κόσμος ο οποίος θέλησε να τιμήσει την μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως στο μνημόσυνο δεν παρευρέθηκε κανένας πολιτικός εκτός από τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος παρέστη ως καλεσμένος της οικογένειας Κατσίφα.

Τι έγραψε η Νεολαία Βορειοηπειρωτών σε ανάρτησή της

"Βουλιαράτες: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα το μνημόσυνο υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής του Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ 3 χρόνια πριν απο άνδρες της Αλβανικής Αστυνομίας.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στους Βουλιαράτες παρουσία της οικογένειας, συγγενών, φίλων και συγχωριανών του Κωνσταντίνου.

Δίπλα στην οικογένεια, στο μνημόσυνο παρευρέθηκε ο Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου Κωνσταντίνος Μπογδάνος / Konstantinos Bogdanos .

Παρών ήταν και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυροκάστρου κ. Δημήτρης Σαχαρίδης.

Δεν έλειψε η στενή παρακολούθηση και η έντονη παρουσία της Αλβανικής Αστυνομίας στο χωριό αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της Δρόπολης.

Μεγάλη ήταν η αγανάκτηση και η οργή της οικογένειας μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα, που θέλουν τον Αλβανό εισαγγελέα να προτείνει ως πόρισμα στην υπόθεση του Κωνσταντίνου Κατσίφα την "αυτοκτονία".

Η οικογένεια του δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν κάνει βήμα πίσω και θα φτάσει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωματών ώστε να δικαιωθεί η ψυχή του και να τιμωρηθούν εκείνοι που έδωσαν την εντολή για την εν ψυχρώ δολοφονία.

Να σημειωθεί πως σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες τελούνται δεκάδες μνημόσυνα στην μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην Ελλάδα καθώς και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού όπου ζουν Έλληνες.

Αιώνια σου η μνήμη Κωνσταντίνε!

Δεν Ξεχνάμε!

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

23.10.2021"

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου προέβη:

«Το σενάριο περί αυτοκτονίας με 2 σφαίρες στην καρδιά δεν πείθει κανέναν».

