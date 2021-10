Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Ασκήσεις με πραγματικά πυρά (εικόνες)

«Αστραπή», «Λόγχη», «Βροντή» και «Ορμή», οι 4 σκήσεις για την επιχειρησιακή εκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού σε Κεντρικό Αιγαίο και Μυρτώο Πέλαγος.



Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού με συνδυασμό εθνικών ασκήσεων «Αστραπή», «Λόγχη», «Βροντή» και «Ορμή» πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 18 έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κεντρικού Αιγαίου και Μυρτώου πελάγους.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, συμμετείχαν μονάδες των διοικήσεων φρεγατών, υποβρυχίων, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτήρησης και αεροπορίας ναυτικού.

Εκτελέστηκαν προκεχωρημένα γυμνάσια πυρών, κατά πραγματικού στόχου επιφανείας (πρώην ρυμουλκού «Άτλας»), κατά ρυμουλκούμενου στόχου αέρος, γυμνάσια πυρών κατά σκοποσήμου, σύνθετα γυμνάσια αεράμυνας, βολή τορπίλης γυμνασίων κατά στόχου επιφανείας από υποβρύχιο και αντικείμενα εξάσκησης σε όλα τα είδη ναυτικού πολέμου.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση των μονάδων σε σύνθετα σενάρια αυξημένης δυσκολίας κατέδειξαν για ακόμα μία φορά το αξιόμαχο του στόλου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

