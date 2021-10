Κόσμος

Κορονοϊός – Πάπας Φραγκίσκος: έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου

Εμβολιάστηκε με την τρίτη δόση κατά της covid-19 ο Πάπας Φραγκίσκος.

Στο Βατικανό χορηγήθηκε η τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού στον πάπα Φραγκίσκο.

Τις τελευταίες ημέρες, στην Αγία έδρα ξεκίνησε η χορήγηση της τρίτης δόσης σε όλους τους κατοίκους της ηλικίας άνω των ογδόντα ετών, όπως και σε όσους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φραγκίσκος είχε λάβει την πρώτη δόση σκευάσματος κατά της Covid 19 τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο πάπας έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της εκστρατείας εμβολιασμού, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξη ευθύνης και αλτρουϊσμού, με την οποία προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Ο Ποντίφικας θα επισκεφτεί την Ελλάδα και την Κύπρο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου.

