Οικονόμου για γυναικοκτονίες: χρειάζεται αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα (βίντεο)

Υπάρχει σκέψη για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο για την έμφυλη βία; Τι είπε για την ενεργειακή κρίση.

Στη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Ιεράπετρα αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” τόνισε ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και σημείωσε ότι η αντιμετώπιση πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο της δουλειάς που πρέπει να γίνει μέσα στις οικογένειες, μέσα από δομές αντιμετώπισης των περιστατικών που οδηγούν σε ακραία οικογενειακή βία και προφανώς προς την κατεύθυνση της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής γυναικών, ανδρών, στην πάταξη της εγκληματικότητας κτλ.

“Ο ποινικός κώδικας αυστηροποιεί τις ποινές των εγκληματικών πράξεων σε όλη της την έκταση και την παραμονή στη φυλακή όσων διαπράττουν εγκλήματα κυρίως όσων αφαιρούν ανθρώπινες ζωές. Γίνεται πιο αυστηρός και έρχεται να συναντήσει την απαίτηση που υπάρχει να μένει στη φυλακή για το χρόνο που πραγματικά καταδικάζεται όποιος διαπράττει ένα βαρύ έγκλημα. Αυστηροποιούνται οι παραβάσεις για μια σειρά από εγκληματικές πράξεις και έτσι αποκαθίσταται μια διαστρέβλωση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα” τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει σκέψη για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο για την έμφυλη βία απάντησε ότι ήδη από το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει αρκετά σημαντικές αλλαγές. “Η ΕΛΑΣ έχει αναπτύξει ένα σχέδιο ώστε να υπάρχει έγκαιρα καταγραφή τέτοιων περιστατικών για να μη φθάνουμε στο απροχώρητο. Δεύτερον, μέσα από τον Ποινικό Κώδικα για τις ανθρωποκτονίες η μοναδική ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης ο χρόνος παραγραφής περιστατικών έμφυλης βίας επεκτείνεται και θεσμικά και νομικά η πολιτεία θωρακίζει τους πολίτες απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά” τόνισε.

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση ο κ. Οικονόμου τη χαρακτήρισε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενώ παραδέχθηκε ότι οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες.

“Η πολιτική μας δεν κάνει μια τρύπα στο νερό. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται δίπλα στον κόσμο από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει να είναι δίπλα του” κατέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

