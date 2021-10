Πολιτική

Blue Flag 2021: με "άρωμα" Ελλάδας η ισραηλινή άσκηση - εντυπωσιακές εικόνες

Η άσκηση, στην οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην άσκηση «Blue Flag 2021» στο Ισραήλ, με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών F-16 Block 52+ Advance της 336 Μοίρας, της 116 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Uvda. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η άσκηση διεξήχθη από 17 έως και 28 Οκτωβρίου.

Η «Blue Flag 2021», προστίθεται στην ανακοίνωση, ήταν η μεγαλύτερη και πιο προηγμένη εναέρια άσκηση του Ισραήλ. Συμμετείχαν οι Πολεμικές Αεροπορίες της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασίλειου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ινδίας και της Ιταλίας.

Στόχος της άσκησης ήταν η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω της ολοκληρωμένης συνεκπαίδευσης αεροσκαφών 4ης και 5ης γενιάς σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια, ημέρα και νύχτα, με έμφαση στην ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας των αεροπορικών δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτή.

Κατά την διάρκεια της εκτελέστηκαν σενάρια αποστολών αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, αντιμετώπισης απειλών από αντιαεροπορικά συστήματα και ειδικά από πυραύλους εδάφους-αέρος, καθώς και προσομοίωσης αεροπορικών επιχειρήσεων σε εχθρικό έδαφος. Κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες της άσκησης οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην προσομοίωση προωθημένου πολεμικού σεναρίου, στο οποίο συνεξετάσθηκαν και αντικείμενα διοικητικής μέριμνας που επηρεάζουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις.

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, κατά την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, τις δραστηριότητες παρακολούθησαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο οποίος εκτέλεσε και πτήση σε προγραμματισμένη αποστολή της άσκησης, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ Κυριάκος Λουκάκης, οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αρχηγοί Πολεμικών Αεροποριών των χωρών που συμμετείχαν καθώς και αρχηγοί Πολεμικών Αεροποριών από το Βέλγιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Δανία, την Κύπρο, τη Νορβηγία και την Ολλανδία.

Η άσκηση, στην οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας και διαλειτουργικότητας σε διμερές και πολυμερές πλαίσιο.

