Ημαθία - Οπαδική βία: Συμπλοκή σε καφενείο

Οπαδοί του Παναθηναϊκού συνεπλάκησαν με θαμώνες καφενείου.

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και θαμώνων καφενείου σημειώθηκε στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Οπαδοί των “πράσινων” μετέβαιναν με Ι.Χ. τους στο γήπεδο, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα βόλεϊ ανδρών μεταξύ της ομάδας τους και του Φίλιππου Βέροιας.

Ήρθαν σε διένεξη με θαμώνες του καφενείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ιδιοκτήτης και ένας πελάτης.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ έχουν γίνει ήδη κάποιες προσαγωγές.

