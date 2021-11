Αθλητικά

Ιωνικός - Βόλος: μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Οι Νικαιώτες ήταν πολύ κοντά στην κατάκτηση της νίκης που θα τους έφερνε στην πρώτη εξάδα, αλλά οι φιλοξενούμενοι «δραπέτευσαν» με φοβερή εκτέλεση φάουλ του Ορόζ.

Το γκολ του Νικολάς Ορόζ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Βόλου, πήρε την... μπουκιά απ’ το στόμα των παικτών του Ιωνικού και χάρισε την ομάδα της Μαγνησίας έναν πολύτιμο βαθμό, σε ένα από τα καλύτερα ματς της εφετινής Super League, που έμεινε στο... φτωχό (βάσει ευκαιριών) 1-1.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το τέρμα του Νίκου Βαφέα και «αγκάλιασαν» την τρίτη εφετινή νίκη τους, που θα τους έφερνε στην πρώτη εξάδα και σε θέσεις... playoffs, όμως ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε διαφορετική άποψη στο φινάλε.

Ο Βόλος μάλιστα παρατάχθηκε στον πάγκο του με τον συνεργάτη του Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, Κώστα Μπράτσο, καθώς ο Ισπανός προπονητής είχε τιμωρηθεί με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 15 ημέρες, λόγω της συμπεριφοράς του στην προ ημερών αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ιωνικός μπήκε πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο πρώτο 20λεπτο περιόρισε τον Βόλο σε παθητικό ρόλο στο ματς, με πολύ έντονη πίεση στην πρώτη πάσα και καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Στο 10’ ο Βαλεριάνος έπιασε ένα γεμάτο σουτ έξω απ’ την περιοχή, όμως δεν έβαλε καλά το σώμα του και η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Στο 19’ ο Καμπράλ έκανε την επέλαση προς την περιοχή, προσποιήθηκε και στη συνέχεια έστρωσε στον Άοσμαν, αυτός έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Μετά το 20’ ο Βόλος άρχισε να ανεβάζει «στροφές» κι αφού έχασε μία καλή ευκαιρία με τον Ρομέρο στο 28’ (τρομερό σουτ από μακριά που έβγαλε στη γωνία του ο Χουτεσιώτης), στο 32’ έφτασε μία... ανάσα απ’ το γκολ, όταν από καταπληκτική ντρίμπλα και γέμισμα του Νίνη, ο Φαν Φέερτ βρέθηκε «φάτσα» με το τέρμα, πλάσαρε, όμως ο γκολκίπερ του Ιωνικού έδιωξε και πάλι εντυπωσιακά.

Το παιχνίδι συνέχισε να είναι συναρπαστικό, όμως το ημίχρονο έληξε 0-0, διότι στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λέπτου, ο Κότνικ έκανε δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Βαφέα, πρώτα σε σουτ (εκτινάχθηκε στο «παραθυράκι» του κι έδιωξε σε κόρνερ) κι ακολούθως σε κεφαλιά του στόπερ του Ιωνικού που έδιωξε με υπερένταση.

Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν στα... κόκκινα, όμως ο Ιωνικός ήταν εκείνος που άνοιξε εντέλει το σκορ στο 51’ με τον Βαφέα. Από εκτέλεση κόρνερ του Άοσμαν, ο αμυντικός της νικαιώτικης ομάδας πρόλαβε τον Γκρίλο και με προβολή έκανε το 1-0, με τον Κότνικ να μην μπορεί αυτή τη φορά να αποσοβήσει το γκολ για το Βόλο.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 69’ είχε μία καλή ευκαιρία στο σουτ του Ρεγκετέν, ενώ στο 75’ το σουτ του Βοϊτκόφσκι βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουτεσιώτη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά την μπάλα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν κι εντέλει δικαιώθηκαν στο 86’ με το καταπληκτικό φάουλ του Νικολάς Ορόζ από τα 30 μέτρα, που βρήκε και λίγο στο κεφάλι του Ρομαό και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Χουτεσιώτη ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το σουτ του Ρεγκατέν, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κότνικ έδειξε καταπληκτικά αντανακλαστικά στο κοντινό πλασέ του Τουράμ, κρατώντας το πολύτιμο «Χ» για την ομάδα του.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τουράμ, Γκοτσούλιας, Άοσμαν, Μύγας – Ρίνερ, Μπαριέντος, Γκρίλο, Τερεζίου

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαφέας, Μύγας, Ρομαό, Βαλεριάνος, Γκοτσούλιας, Ντάλσιο, Άοσμαν (82’ λ.τρ. Μπάσα), Ματσούκας (53’ Μάναλης), Καμπράλ (82’ Κιάκος), Τουράμ (90’+3’ Σάντσες).

ΒΟΛΟΣ (Γκιγέρμο Αμπασκάλ-Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Ρομέρο, Γκρίλο, Ρίνερ (83’ Τερεζίου), Τσοκάνης, Μπαριέντος, Νίνης (66’ Βοϊτκόσκι), Ρεγκατέν, Μπαρτόλο, Ροσέρο (56’ Ορόζ), Φαν Φέερτ.

