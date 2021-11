Τοπικά Νέα

Ρόδος - Βιασμός 60χρονης: Αναβίωσε η φρίκη στο δικαστήριο

Ποια ποινή επιβλήθηκε στον καθ’ ομολογίαν δράστη. Δεν του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού, με επίκληση ψυχικής νόσου.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου αναβίωσε την Δευτέρα υπόθεση με κατηγορούμενο έναν 30χρονο κάτοικο της Κω, που κρίθηκε ένοχος βιασμού, χωρίς να του αναγνωριστούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του μειωμένου καταλογισμού με επίκληση ψυχικής νόσου, από την οποία υποστηρίζει ότι πάσχει, και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών όπως και πρωτόδικα.

Θύμα του 30χρονου ήταν μια 60χρονη Ελληνίδα, κάτοικος Ρόδου. Ο 30χρονος, που είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου και είχε απασχολήσει το έτος 2011 τις αρχές της Κω σε υπόθεση εμπρησμού της οικίας στην οποία διέμενε με τους γονείς του και δύο χρόνια αργότερα σε υπόθεση πρόκλησης σωματικών βλαβών και κατοχής ναρκωτικών, βρέθηκε στην Ρόδο κατά… λάθος. Ο 30χρονος είχε μεταβεί συγκεκριμένα για δύο μήνες στο Άγιον Όρος και επέστρεφε στην Κω με πλοίο της γραμμής. Αποκοιμήθηκε και βγήκε στη Ρόδο, όπου και φέρεται να παρέμεινε περιπλανώμενος επί διήμερο.

Ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε ότι είχε πάει στη Ρόδο για να αναζητήσει εργασία χωρίς να έχει χρήματα μαζί του, περιπλανώμενος σε γειτονιές και ζητώντας από πολίτες να τον βοηθήσουν, προσφέροντας του ένα πιάτο φαγητό. Βοηθούσε στην καθαριότητα σε Ιερό Ναό, όπως είπε και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 5 Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε να επισκεφθεί τη γειτονιά στην οποία διέμενε ως φοιτητής. Όπως είπε, στη διαδρομή ένιωσε την ανάγκη να αφοδεύσει κι ενώ αφόδευε σε ένα χωράφι εντόπισε την 60χρονη διαζευγμένη γυναίκα, στην κατοικία, όπου διαμένει μόνη της στη Ρόδο.

Η 60χρονη άνοιξε την κεντρική είσοδο με κλειδί, που έκρυψε κάτω από ένα θυμιατό και εισήλθε εντός. Ο ίδιος ανέμενε και το βράδυ, εισήλθε στο σπίτι αφού την παρακολουθούσε από παράθυρο να είναι ξαπλωμένη με το εσώρουχο σε καναπέ. Υποστήριξε ότι ένιωσε ορμές, την θώπευσε και εν συνεχεία την βίασε κατά φύση και παρά φύση. Το θύμα φέρεται μάλιστα να του πρότεινε να του δώσει χρήματα προκειμένου να συνευρεθεί έναντι αμοιβής με ιερόδουλη, πράγμα που δεν δέχτηκε. Ντύθηκε και αποχώρησε από την οικία της, ειρωνευόμενος το θύμα, λέγοντάς της ότι “έκανε καλό σε έναν άνθρωπο”.

Η γυναίκα ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας ότι ο δράστης βρισκόταν έξω από την οικία του θύματος, έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Ομολόγησε τις πράξεις του και δεν δήλωσε μετανιωμένος γι’ αυτές.

Σημειώνεται ότι από την ένταση της βίας με την οποία επιτέθηκε σεξουαλικά στην 60χρονη ο δράστης, υπέστη ρήξη κόλπου και απαιτήθηκε να υποστεί ράμματα προς αποκατάσταση.

Ο ίδιος σε πλήρη διαύγεια σκέψης απολογούμενος ομολόγησε τις πράξεις του υποστηρίζοντας ότι όταν είδε από το παράθυρο της οικίας της την 60χρονη γυμνή δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις ορμές του. Ισχυρίστηκε ότι την βίασε παρά φύση γιατί φοβήθηκε ότι θα την άφηνε έγκυο, ενώ είπε ότι νοσηλεύτηκε στο ψυχιατρείο της Λέρου μετά από αίτημα του πατέρα του, που θεωρεί ότι ήταν εκείνος που έκαψε την οικία τους στην Κω. Ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν ως ψαράς από 13 ετών ότι έμεινε άνεργος και ότι ήλθε στη Ρόδο για να αναζητήσει εργασία.

