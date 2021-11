Παράξενα

Τρίκαλα: εκκλησία με κλίση γίνεται viral (βίντεο)

Το χωριό έχει πλέον εγκαταλειφθεί, όμως η εκκλησία στέκει με κλίση 17 μοιρών και προκαλεί εντύπωση.

Της Ντέμη Καραγιάννη

‘Εχοντας πλέον αποκτήσει κλίση 17 μοιρών, η εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου στο χωριό Ροπωτό Τρικάλων συνεχίζει να στέκει όρθια με δυο διάσημους αστικούς εξερευνητές - που κάνουν εκπομπές στο διαδίκτυο - να την έχουν επισκεφθεί. Ο Μπόμπ Θίσεν και ο Φρεντερικ Σέμπελς μπήκαν μέσα το ναό, με το βίντεο τους να έχει γίνει viral.

«Σε αυτό το επεισόδιο επισκεφθήκαμε μια εκκλησία που έχει μεγαλύτερη κλίση από τον Πύργο της Πίζας», αναφέρουν.

Ήταν 12 Απριλίου 2012, όταν το Ροπωτό, ένα μικρό χωριό με 300 οικογένειες στα Τρίκαλα, σχεδόν άλλαξε θέση στον χάρτη. Μια κατολίσθηση παρέσυρε μέρος του χωριού σε μια πλαγιά, για περίπου 40 μέτρα. Αρκετά σπίτια καταστράφηκαν, κάποια κόπηκαν στη μέση, αλλά όσα έμειναν όρθια, κύλησαν χωρίς να καταστραφούν και στέκονται ακόμη και σήμερα γερμένα στην πλαγιά. Μαζί με τα σπίτια, παρασύρθηκε και ο ναός του χωριού. Η εκκλησία των πιστών που είναι αφιερωμένη στην Παναγία Θεοτόκο. Οι δυο εξερευνητές μπήκαν μέσα στο ναό και μας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους

«Νιώθεις πολύ άβολα να περπατάς έτσι. Είναι τρελό… είναι πραγματικό θαύμα ότι το κτήριο στέκεται έτσι», λέει ο ένας παρουσιαστής.

Το γεωλογικό φαινόμενο της καθίζησης στο Ροπωτό ξεκίνησε πριν από περίπου 60 χρόνια και μέχρι σήμερα βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Το σαθρό έδαφος υποχωρεί «ρουφώντας» σπίτια και καταστρέφοντας δρόμους. Πλέον το χωριό έχει ερημώσει .Ο ναός όμως στέκει παρόλο που οι περίεργοι επισκέπτες νιώθουν ζάλη εξερευνώντας τον.

«Πω πω, ζαλίζομαι..σε πιάνει ναυτία γιατί βλέπεις τις γραμμές, αλλά δεν ταιριάζουν με το αίσθημα που σου προκαλεί», αναφέρει ο ένας παρουσιαστής.

Το συγκριμένο βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον για το εγκαταλελειμμένο πλέον χωριό των Τρικάλων.

