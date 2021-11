Κοινωνία

Μητροπολίτης Μυτιλήνης σε ιερείς: Εμβολιασμός ή σπίτι σας

«Τελεσίγραφο» του μητροπολίτη Ιάκωβου, στους ανεμβολίαστους ιερείς, μετά από περιστατικό με συρροή κρουσμάτων σε ενορία.

Ο μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ιάκωβος, προκάλεσε αίσθηση με το «τελεσίγραφο» που έστειλε στους κληρικούς της μητροπόλεως του, που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν.

Ήδη από χθες περίπου 35 κληρικοί της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, που δήλωναν αρνητές του εμβολιασμού, ξεκίνησαν να λαμβάνουν προσωπική επιστολή από τον μητροπολίτη Ιάκωβο, ο οποίος τους ξεκαθαρίζει, πως εάν μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχουν εμβολιαστεί, θα τεθούν σε αργία συνοδευόμενη από στέρηση μισθού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orthodoxia.info, την οργή του μητροπολίτη, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον μετριοπαθείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκάλεσε η διασπορά που προκάλεσε κληρικός της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, ο οποίος συμμετείχε σε εορτασμούς για τη μνήμη του αγίου Δημητρίου όντας ασθενής, με αποτέλεσμα να μεταδοθεί ο ιός σε πολλούς ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

