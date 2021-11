Τοπικά Νέα

Λέσβος - Άγιος Ραφαήλ: έκλεισε η μονή λόγω κρουσμάτων

Παρέμβαση εισαγγελέα για ιερέα που λειτούργησε τον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Λέσβο και νοσούσε από Covid-19.

Έκλεισε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ στη Θερμή της Λέσβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσεί η ηγουμένη και άλλες μοναχές της Μονής Ταβιθά. Ήδη στο μοναστήρι έχει μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να ελέγξουν το σύνολο των μοναχών και των εργαζομένων εκεί.

Την ίδια ώρα, την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης προκάλεσε σύμφωνα με το σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με τη μετάδοση του κορονοϊού σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής και επισκεπτών του εορτάζοντος ναού του Αγίου Δημητρίου σε χωριό του Ευεργέτουλα της Λέσβου.

Η Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης η οποία και πρέπει να περαιωθεί εντός 15θημέρου, προκειμένου να ελεγχθεί αν ο ιερέας του ναού λειτούργησε την παραμονή της γιορτής, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου άρρωστος όντας από κορονοϊό.

Μάλιστα φέρεται ότι κοινώνησε μεγάλο αριθμό πιστών στη διάρκεια των Θείων Λειτουργιών εκείνη την ημέρα, αλλά και τις επόμενες μέρες.

